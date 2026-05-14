Фінансові новини
- |
- 14.05.26
- |
- 22:36
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нафта слабо дешевшає, Brent торгується біля $105,2 за барель
18:50 14.05.2026 |
Ціни на нафту слабо знижуються ввечері в четвер, учасники ринку стежать за ходом переговорів президента США Дональда Трампа з главою КНР Сі Цзіньпінем.
Липневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 18:07 кч дешевшають на $0,43 (0,41%), до $105,20 за барель.
Ф'ючерси на нафту WTI на червень на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) знизилися в ціні на цей час на $0,25 (0,25%), до $100,77 за барель.
Лідери США та Китаю на зустрічі в Пекіні обговорили міжнародні питання, зокрема ситуацію в Україні й на Близькому Сході, пишуть у четвер китайські ЗМІ. Сі Цзіньпін заявив, що сторони досягли "збалансованих і позитивних результатів" під час переговорів, а Трамп назвав продуктивними переговори, що відбулися.
Глави держав зійшлися на думці про необхідність забезпечення вільного проходу суден Ормузькою протокою для підтримання вільного потоку енергоресурсів, повідомив Білий дім. Крім того, китайський лідер висловив зацікавленість у купівлі більшої кількості американської нафти для скорочення залежності країни від поставок Ормузькою протокою.
Міністр фінансів США Скотт Бессент зазначив, що Пекін докладе всіх зусиль для розблокування Ормузької протоки, оскільки відновлення судноплавства цим маршрутом відповідає інтересам Китаю.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|США навчають військових дроновій війні, спираючись на досвід України — Гегсет
|Множинне громадянство: Україна тепер має відповідні домовленості з 33 країнами
|Федоров і Пісторіус дали старт новій ініціативі Brave Germany
|Допомога Україні на €90 млрд: Британія планує приєднатися до ініціативи ЄС
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ТПП України та Сербська ТПП запрошують на спільний бізнес-форум
У РУБРИЦІ
|Нафта слабо дешевшає, Brent торгується біля $105,2 за барель
|Усі митники пройдуть переатестацію, яка триватиме до трьох років
|ОПЕК переглянула прогноз зростання глобального попиту на нафту на 2026 рік
|24% домогосподарств в Україні вже користуються смарт-лічильниками
|Військовий збір використовуватиметься лише для оплати праці військових: закон ухвалено в I читанні
|Нацкомісія з енергетики схвалила комплексний план інтеграції ринків України та ЄС
|Держава запускає нову програму підтримки фермерів: хто має право на фінансування
Бізнес
|Google презентувала Gemini Intelligence — ШІ-інструмент для автоматизації в Android
|Samsung боротиметься зі спамом у сповіщеннях через автоматичне блокування додатків
|Український ринок електрокарів демонструє ознаки відновлення
|Україна впроваджує штучний інтелект у оборону разом із американською Palantir
|Google застерігає про перший випадок застосування ШІ в атаці нульового дня
|Китай робить крок до 6G, відкриваючи відповідні частоти
|«Ядерний ШІ»: Supermicro і Nano Nuclear створюють серверну інфраструктуру з власними реакторами