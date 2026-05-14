Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Нафта слабо дешевшає, Brent торгується біля $105,2 за барель

Ціни на нафту слабо знижуються ввечері в четвер, учасники ринку стежать за ходом переговорів президента США Дональда Трампа з главою КНР Сі Цзіньпінем.

Липневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 18:07 кч дешевшають на $0,43 (0,41%), до $105,20 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на червень на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) знизилися в ціні на цей час на $0,25 (0,25%), до $100,77 за барель.

Лідери США та Китаю на зустрічі в Пекіні обговорили міжнародні питання, зокрема ситуацію в Україні й на Близькому Сході, пишуть у четвер китайські ЗМІ. Сі Цзіньпін заявив, що сторони досягли "збалансованих і позитивних результатів" під час переговорів, а Трамп назвав продуктивними переговори, що відбулися.

Глави держав зійшлися на думці про необхідність забезпечення вільного проходу суден Ормузькою протокою для підтримання вільного потоку енергоресурсів, повідомив Білий дім. Крім того, китайський лідер висловив зацікавленість у купівлі більшої кількості американської нафти для скорочення залежності країни від поставок Ормузькою протокою.

Міністр фінансів США Скотт Бессент зазначив, що Пекін докладе всіх зусиль для розблокування Ормузької протоки, оскільки відновлення судноплавства цим маршрутом відповідає інтересам Китаю.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,9569
  0,0125
 0,03
EUR
 1
 51,4384
  0,0630
 0,12

Курс обміну валют на сьогодні, 09:36
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,6188  0,01 0,03 44,1516  0,01 0,03
EUR 51,2764  0,03 0,06 51,8492  0,10 0,19

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:10
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,9600  0,01 0,02 43,9900  0,01 0,02
EUR 51,4024  0,08 0,15 51,4287  0,07 0,14

