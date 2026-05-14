Усі митники пройдуть переатестацію, яка триватиме до трьох років
18:05 14.05.2026 |
Державна митна служба України розпочала процес атестації посадових осіб митних органів.
Про це повідомляє Держмитслужба з посиланням на наказ Державної митної служби України від 14 травня.
Йдеться про обов'язкову одноразову процедуру комплексної перевірки кожного працівника для визначення його відповідності займаній посаді та антикорупційним стандартам європейського зразка у межах реформування митних органів.
До 13 липня будуть утворені атестаційні комісії.
Орієнтовно атестації розпочнеться у вересні цього року і включатиме такі етапи:
Першими (протягом 18 місяців) пройдуть атестацію заступники керівника служби, начальники підрозділів центрального апарату та їхні заступники, а також керівники митних органів і їхні заступники. Решта посадових осіб митниць матимуть на перевірку 36 місяців.
Відмова від проходження атестації або отримання незадовільного результату є підставою для припинення державної служби.
