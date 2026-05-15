МВФ розпочне перший перегляд програми EFF в Україні та обговорить скорочення тіньової економіки

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) відвідає Україну найближчими тижнями для першого перегляду чотирирічної програми розширеного фінансування EFF на $8,1 млрд, відкритої наприкінці лютого, та обговорить питання мобілізації внутрішнього фінансування, повідомила речниця МВФ Джулія Козак.

"Під час місії з перегляду, яка відбудеться найближчими тижнями, персонал, звичайно, проведе обговорення з владою статусу зобов'язань щодо реформ, включаючи два, що стосуються ПДВ", - сказала вона на традиційному брифінгу у четвер, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Як повідомлялося, у новій програмі Україна взяла зобов'язання прийняти закон щодо введення ПДВ для спрощенців та на імпортні посилки дешевше EUR150 до кінця березня. Щодо першого, то у середині квітня, за словами українських урядовців, була досягнута домовленість з Фондом відкласти його виконання на рік, тоді як законопроєкт щодо посилок прийнятий у першому читанні, але його слухання у другому читанні затягується.

Козак нагадала, що в рамках затвердження нової програми влада України погодила комплексну програму реформ, розроблену для досягнення цілей влади щодо вступу до ЄС. Ця програма покликана як розблокувати суттєву зовнішню підтримку, так і збільшити внутрішнє фінансування, що дуже важливо для задоволення дуже великих фінансових потреб України.

"Ми підтримуємо зусилля влади щодо розширення податкової бази, зокрема шляхом зменшення розміру неформального сектору. Наприклад, зараз неформальний сектор оцінюється в 45% ВВП. Тож виведення частини цього сектору з тіні у формальну економіку, де ці підприємства, ці фірми роблять внесок у податкові надходження, буде дуже важливим для України, на додаток до деяких інших заходів мобілізації доходів", - зазначила речниця Фонду.

Вона уточнила, що серед іншого це буде обговорено під час місії, але додаткова інформацію буде надана вже після завершення цих обговорень.

Як повідомлялося, нова програма EFF для України загальним обсягом $8,1 млрд через затягування війни замінила попередню чотирирічну програму на $15,6 млрд, відкриту у березні 2023 року, за якою було отримано дев'ять траншів на загальну суму $10,6 млрд. Перший транш нової програми обсягом SDR1,11 млрд ($1,5 млрд) надійшов до держбюджету України на початку березня цього року. На цей рік заплановано три перегляди - на початку червня, вересня та грудня, у разі успіх яких Україна зможе отримати двічі по SDR0,50 млрд (біля $0,72 млрд), а також ще SDR0,70 млрд (біля $1,01 млрд).

Загалом нова програма передбачає сукупний обсяг зовнішнього фінансування України за участі міжнародних партнерів $136,5 млрд у базовому варіанті та $146,3 млрд - у негативному.