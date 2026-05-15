АМКУ наклав штраф на одного з найбільших дистриб’юторів ліків в Україні

10:21 15.05.2026 |

Економіка

Антимонопольний комітет України оштрафував спільне українсько-естонське підприємство "Оптіма-Фарм, ЛТД" на 7,09 млн грн. Відповідне рішення регулятор ухвалив у четвер, 14 травня, йдеться на його сайті.

Комітет визнав порушенням законодавства про захист економічної конкуренції подання в неповному обсязі інформації на вимогу заступника голови АМКУ - державного уповноваженого у встановлений ним строк і наклав на компанію штраф.

Спільне українсько-естонське ТОВ "Оптіма-Фарм" - провідний постачальник лікарських засобів і товарів медичного призначення. Компанія співпрацює з понад 500 українськими й міжнародними виробниками.

За підсумками 2024 року Оптіма-Фарм увійшла до 15 найбільших компаній в Україні. За даними YouControl, виторг компанії, що належить Андрію Губському, у 2024-му перевищив 69 млрд грн.

31 липня 2025 року АМКУ оштрафував "Оптіма-Фарм, ЛТД" і ТОВ "БаДМ" на загальну суму 4,8 млрд грн за картельну змову та порушення конкуренції на ринку. Регулятор звинуватив компанії у координації цінової політики та встановленні однакових цін на популярні ліки (Спазмалгон, Евказолін аква, Біфрен, Мовіназа та Нейроксон) з березня 2020 року до грудня 2023 року.

Разом ці два гравці контролювали понад 85% ринку гуртової торгівлі лікарськими засобами в Україні, що дозволяло їм диктувати умови.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

