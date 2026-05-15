Пенсійний фонд спрямував понад ₴200 млн на іпотечні програми для ВПО

Пенсійний фонд України спрямував понад 200 млн грн банкам для покриття витрат за пільговими іпотечними кредитами для 568 осіб з-поміж ВПО та мешканців прифронтових територій.

Як передає Укрінформ, про це повідомило Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності у Фейсбуці.

Як зазначено в інфографіці, за цією програмою вже подано 2548 заяв від ВПО та мешканців прифронтових територій, 1722 заявки підтверджено.

"Держава вже призначила допомогу за 568 із цих заяв та перерахувала понад 200 млн на рахунки банків кошти для того, аби покрити витрати за пільговими кредитами", - ідеться в повідомленні.

Людина може обрати собі житло не старше 20 років та вартістю до 2 млн грн, додали в міністерстві.