Надходження від земельного податку зросли до ₴15,8 млрд
12:17 15.05.2026 |
Надходження плати за землю до місцевих бюджетів у січні - квітні 2026 року становили 15,8 млрд грн, що на 14,3% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби України, передає Укрінформ.
«За січень - квітень 2026 року до місцевих бюджетів України надійшло 15,8 млрд грн земельного податку, що на 14,3% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Додатково бюджети отримали майже 2 млрд грн», - йдеться в повідомленні.
Лідерами зі сплати податку за землю стали: Дніпропетровська область - 3 млрд грн; м. Київ - 2,3 млрд грн; Одеська область - 1,4 млрд грн; Львівська область - 1,2 млрд грн.
