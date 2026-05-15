Надходження від земельного податку зросли до ₴15,8 млрд

Надходження плати за землю до місцевих бюджетів у січні - квітні 2026 року становили 15,8 млрд грн, що на 14,3% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби України, передає Укрінформ.

«За січень - квітень 2026 року до місцевих бюджетів України надійшло 15,8 млрд грн земельного податку, що на 14,3% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Додатково бюджети отримали майже 2 млрд грн», - йдеться в повідомленні.

Лідерами зі сплати податку за землю стали: Дніпропетровська область - 3 млрд грн; м. Київ - 2,3 млрд грн; Одеська область - 1,4 млрд грн; Львівська область - 1,2 млрд грн.