Гарантований покупець виплатив понад ₴1,5 млрд за «зеленим» тарифом у травні

АТ «Гарантований покупець» виплатило виробникам електроенергії з відновлюваних джерел 1,55 млрд грн за травень 2026 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба компанії.

Згідно з повідомленням, 15 травня Гарантований покупець виплатив 1,551 млрд грн виробникам з ВДЕ за електрику, вироблену у першій декаді цього місяця. Джерелом виплат стали кошти, отримані компанією від НЕК "Укренерго".

Загальний рівень розрахунку Гарантованого покупця за електрику 10 днів травня 2026 року складає 100%.