Фінансові новини
- |
- 16.05.26
- |
- 01:35
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Гарантований покупець виплатив понад ₴1,5 млрд за «зеленим» тарифом у травні
17:50 15.05.2026 |
АТ «Гарантований покупець» виплатило виробникам електроенергії з відновлюваних джерел 1,55 млрд грн за травень 2026 року.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба компанії.
Згідно з повідомленням, 15 травня Гарантований покупець виплатив 1,551 млрд грн виробникам з ВДЕ за електрику, вироблену у першій декаді цього місяця. Джерелом виплат стали кошти, отримані компанією від НЕК "Укренерго".
Загальний рівень розрахунку Гарантованого покупця за електрику 10 днів травня 2026 року складає 100%.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Греція заявила про неприйнятність поширення війни РФ проти України на Середземномор’я
|США навчають військових дроновій війні, спираючись на досвід України — Гегсет
|Множинне громадянство: Україна тепер має відповідні домовленості з 33 країнами
|Федоров і Пісторіус дали старт новій ініціативі Brave Germany
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ТПП України та Сербська ТПП запрошують на спільний бізнес-форум
У РУБРИЦІ
|Гарантований покупець виплатив понад ₴1,5 млрд за «зеленим» тарифом у травні
|Морпорти України демонструють відновлення: перевалка зросла майже на 36%
|Що відбувається з кредитами в Україні — пояснення Нацбанку
|Ще мінус 10 копійок: що з цінами на дизель 15 травня
|Більше половини азартного бізнесу в Україні працює нелегально – дослідження
Частка нелегального сегмента грального ринку України у 2026 році зросла з 52,1% до 56,7%, про це свідчать результати другого дослідження, проведеного міжнародною компанією Kantar у березні-травні 2026 року, які представив президент Асоціації українських операторів грального бізнесу (АУОГБ) Олександр Когут.
|У «Дії» запустили оформлення електронної картки платника податків
|Київ запросив у держави ₴15 млрд на посилення енергостійкості
Бізнес
|Флагманські Model S і X йдуть у минуле: Tesla переключається на роботів Optimus
|Європейські автовиробники домагаються послаблення екологічних норм – ЗМІ
|У Android 17 відкриття TikTok і Instagram вимагатиме паузи
|У Meta спалахнув протест через моніторинг дій співробітників на ПК
|Google і SpaceX розглядають запуск дата-центрів безпосередньо на орбіті Землі — WSJ
|Sony вдосконалила кишеньковий кондиціонер — більше холоду в компактному форматі
|Google презентувала Gemini Intelligence — ШІ-інструмент для автоматизації в Android