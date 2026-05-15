Ще мінус 10 копійок: що з цінами на дизель 15 травня
15:45 15.05.2026 |
Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал minfin.com.ua.
Зокрема, зафіксовано такі середні ціни на пальне: бензин марки А-95 (преміум) - 77,48 грн/л; бензин марки А-95 - 73,66 грн/л (здорожчав на 2 коп.); бензин марки А-92 - 67,18 грн/л (здорожчав на 3 коп.); дизпальне - 87,56 грн/л (здешевшало на 10 коп.). Середня ціна автогазу становить 47,86 грн/л, що на 2 коп. дешевше порівняно з попереднім днем.
У мережі заправок АТ "Укрнафта" ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 71,9 грн/л; дизпальне - 86,9 грн/л; автогаз - 47,9 грн/л.
У мережі заправок Авантаж 7 ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 69,85 грн/л; дизпальне - 84,85 грн/л; автогаз - 46,95 грн/л.
У мережі заправок ОККО ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 77,9 грн/л; дизпальне - 89,9 грн/л; автогаз - 48,9 грн/л.
У мережі заправок БРСМ-Нафта ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 69,4 грн/л; дизпальне - 84,96 грн/л; автогаз - 46,43 грн/л.
У мережі заправок WOG ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 77,9 грн/л; дизпальне - 89,9 грн/л; автогаз - 48,9 грн/л.
У мережі заправок BVS ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 74,9 грн/л; дизпальне - 87,9 грн/л; автогаз - 46,9 грн/л.
Частка нелегального сегмента грального ринку України у 2026 році зросла з 52,1% до 56,7%, про це свідчать результати другого дослідження, проведеного міжнародною компанією Kantar у березні-травні 2026 року, які представив президент Асоціації українських операторів грального бізнесу (АУОГБ) Олександр Когут.
