Що відбувається з кредитами в Україні — пояснення Нацбанку

Темпи кредитування бізнесу та населення зберігаються на високому рівні: чисті гривневі кредити бізнесу у квітні 2026 року збільшилися на 34% рік до року, населенню - на 35%.

Про це інформує Національний банк України.

Регулятор посилається на оновлену оперативну статистику про основні показники діяльності банків України.

"Чисті гривневі кредити бізнесу (суб'єктам господарювання та небанківським фінансовим установам) у платоспроможних банках у квітні 2026 року збільшилися на 34% р/р, населенню - на 35% р/р", - говориться у повідомленні.

Станом на 1 травня фізичні особи отримали 373.342 млн грн кредитів (попередній показник станом на 1 квітня - 368.852 млн грн). Чисті кредити суб'єктам господарювання склали 839.677 млн грн (попередній показник - 815.312 млн грн).

НБУ наголошує, що для коректної оцінки динаміки кредитування важливо аналізувати саме чисті кредити за наглядовою статистикою.

Валовий показник зменшився через списання у грудні 2025 року державними банками старих непрацюючих кредитів на понад 170 млрд грн (зазначений ефект і далі протягом року впливатиме на кредитну статистику), однак банки не знижували кредитної активності.

Оперативні дані також свідчать про продовження сталого зростання коштів на рахунках клієнтів, зазначає регулятор.

Так, приріст обсягу гривневих коштів на рахунках фізичних осіб у банках у квітні залишився на рівні 20% р/р, бізнесу (суб'єктів господарювання та небанківських фінансових установ) - пришвидшився до 14% р/р.