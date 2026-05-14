Банки запровадять ліміти на перекази для новостворених і неактивних бізнес-рахунків

Меморандум з прозорості ринку платіжних послуг, яким банки у 2025 році ввели ліміти на перекази з рахунків фізичних осіб 50-100 тис. грн на місяць, з серпня планується поширити на перекази з рахунків новостворених та "сплячих" фізичних осіб-підприємців (ФОП) та юридичних осіб.

Згідно із проєктом меморандуму, яким планується підписати у четвер і з яким ознайомилося агентство "Інтерфакс-Україна", для ФОП 2-ї та 3-ї груп на першому етапі передбачено ліміт до 3 млн грн на місяць, ФОП 1-ї групи - до 600 тис. грн на місяць, тоді як для юросіб - до 5 млн грн на місяць.

На другому етапі, який має настати ще через три місяця, у листопаді цього року, обмеження мають бути збільшені до 1 млн грн на місяць для ФОП 2-ї та 3-ї груп та 400 тис. грн 1-ї групи, тоді як для юросіб - до 1 млн грн на місяць.

Окрім того, оновлена версія меморандуму передбачає посилення протидії шахраям та тісніший обмін інформацією про підозрілих клієнтів.

Як повідомлялось, Національний банк України з 1 жовтня 2024 року ввів на 6 місяців обмеження на вихідні перекази між рахунками фізичних осіб у межах одного банку на рахунки в інших банках. Після цього банки з 1 лютого 2025 року запровадили ще більш жорсткі ліміти у рамках підписаного Меморандуму з прозорості ринку платіжних послуг: 50 тис. грн для клієнтів із високим рівнем ризику, які не мають підтверджених доходів, та 150 тис. грн для клієнтів із середнім і низьким рівнем ризику зі зниженням цього ліміту до 100 тис. грн з 1 червня 2025 року. Окрім того, в цих лімітах враховується не тільки Р2Р-перекази, які обмежив Нацбанк, але й перекази за реквізитами IBAN.

Декларувалося, що банки можуть пом'якшити ліміти на P2P-перекази, які передбачені у Меморандумі, у разі впровадження реєстру дропів і автоматизованої верифікації доходів клієнтів. Втім прийняття відповідного закону про такий реєстр затягується.