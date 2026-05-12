Долар США дорожчає до основних світових валют

10:52 12.05.2026 |

Фінанси

Долар США зміцнюється до основних світових валют на тлі попиту на захисні активи в умовах продовження близькосхідного конфлікту.

Експерти побоюються нової ескалації конфлікту у зв'язку з відсутністю прогресу в переговорах США та Ірану. Американський президент Дональд Трамп дедалі більше розчаровується тим, як Іран веде переговори, і останніми днями більш серйозно розглядає можливість відновлення великих бойових операцій проти нього, повідомляє телеканал CNN із посиланням на обізнані джерела.

Трамп заявив журналістам у понеділок, що його не влаштували передані Іраном пропозиції про врегулювання конфлікту, і він навіть не дочитав їх. Він наголосив, що режим припинення вогню з Іраном перебуває у вкрай хиткому стані.

Продовження конфлікту в регіоні, через який залишається заблокованою Ормузька протока, сприяє підвищенню цін на енергоносії та зростанню інфляційних очікувань у світі. Інвестори вважають, що це утримуватиме Федеральну резервну систему (ФРС) від подальшого пом'якшення грошово-кредитної політики, й очікують підвищення ставок Європейським центральним банком (ЄЦБ).

Консенсус-прогноз аналітиків, опитаних агентством Bloomberg, передбачає, що ЄЦБ підвищить основні ставки двічі по 25 базисних пунктів цього року.

Увага ринку у вівторок спрямована на квітневі дані щодо інфляції в США. Крім того, ринок чекає на голосування в Сенаті, який має затвердити Кевіна Ворша на посаді голови ФРС. Термін повноважень Джерома Павелла як голови Федрезерву завершується у п'ятницю, і Сенат, імовірно, затвердить Ворша до цього моменту, пише The Wall Street Journal.

Розрахований ICE індекс DXY, який показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,22%, ширший WSJ Dollar Index - 0,23%.

Пара євро/долар, за даними на 8:50 кч, торгується на рівні $1,1757 порівняно з $1,1785 на закриття попередньої сесії. Курс фунта до долара знизився під час торгів до $1,3571 проти $1,3611 у понеділок.

Вартість американської валюти в парі з єною на цей час зросла до 157,73 єни проти 157,22 єни за підсумками попередніх торгів.

Пара долар/офшорний юань торгується на рівні 6,7926 юаня порівняно з 6,7920 юаня напередодні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,9584
  0,1034
 0,24
EUR
 1
 51,7237
  0,1239
 0,24

Курс обміну валют на сьогодні, 09:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,6108  0,07 0,17 44,1742  0,09 0,20
EUR 51,3667  0,09 0,17 52,0321  0,11 0,21

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:06
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,9600  0,02 0,05 43,9900  0,02 0,05
EUR 51,6486  0,15 0,29 51,6706  0,14 0,28

