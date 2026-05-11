Крістін Лагард попередила про потенційну загрозу від євро-стейблкоїнів
11:45 11.05.2026 |
Президентка Європейського центрального банку Крістін Лагард вважає, що стейблкоїни, номіновані в євро, можуть становити загрозу для фінансової стабільності та монетарної політики. Про це вона заявила під час Економічного форуму Банку Іспанії в Латинській Америці.
За словами Лагард, переваги таких активів не компенсують потенційні ризики для банківської системи та грошового суверенітету регіону.
«Аргументи на користь просування стейблкоїнів, номінованих у євро, набагато слабші, ніж здається», - заявила очільниця ЄЦБ.
Лагард підкреслила, що технологічні функції, які пропонують стейблкоїни, можуть бути реалізовані через інфраструктуру центральних банків. Як альтернативу вона вказала на проєкти ЄЦБ Pontes і Appia, пов'язані з токенізованими розрахунками та цифровою фінансовою інфраструктурою.
Думки розходяться
Очільниця ЄЦБ також попередила про ризики банківських панік, відтоку депозитів і фрагментації фінансової системи. Як приклад вона нагадала про події 2023 року навколо Silicon Valley Bank та емітента стейблкоїна USDC компанії Circle.
Позиція Лагард розходиться з думкою президента Deutsche Bundesbank Йоахіма Нагеля. Він у лютому 2026 року підтримав розвиток активів, номінованих у євро.
Попри критику з боку ЄЦБ, європейські фінансові компанії продовжують розвивати подібні проєкти. Зокрема, консорціум із 12 банків у межах спільного підприємства Qivalis готує запуск регульованого євро-стейблкоїна у другій половині 2026 року.
Дискусія навколо цифрових активів у Європі посилюється на тлі домінування доларових стейблкоїнів на ринку.
Згідно з наявними даними, токени, прив'язані до долара США, займають переважну частину пропозиції цих активів. Водночас частка стейблкоїнів в інших валютах залишається відносно невеликою.
