В Україні сформували комісію з відбору членів НКЦПФР

09:37 28.05.2026 |

Фінанси

Президент Володимир Зеленський утворив конкурсну комісію, яка відбиратиме кандидатів на зайняття посад членів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Про це йдеться у відповідному указі Зеленського від 27 травня.

До її складу увійшли п'ятеро осіб. Мова про заступницю голови Фонду державного майна Наталію Панову, заступника міністра економіки Єгора Перелигіна, директора Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака Національної академії правових наук Володимира Короля, проректора з науково-педагогічної роботи Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Олександра Рожко та заступницю завідувача кафедри міжнародного менеджменту факультету міжнародної економіки і менеджменту Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана Олену Фурсову. Останні троє входять до складу комісії за згодою.

Нагадаємо, наразі керівництво НКЦПФР представлено чотирма членами та головою. І це мінімальний кількісний склад для ухвалення рішення цим органом. За законом, до складу НКЦПФР мають входити сім осіб: голова і сім членів.

В останній день 2025 року головою НКЦПФР замість скандальновідомого Руслана Магомедова Зеленський призначив Олексія Семенюка. А 5 січня 2026 року з займаних посад були звільнені члени комісії Юрій Бойко та Ярослав Шляхов.

Раніше рішення про призначення голови та членів НКЦПФР президент ухвалював на власний розсуд, а з 2026 року - лише за поданням конкурсної комісії за результатами відбору. Власне цим і займеться утворена Зеленським комісія. Щоправда, указом президента не визначено терміни - коли саме має завершиться відповідний відбір.

За матеріалами: Економічна правда
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,2653
  0,0343
 0,08
EUR
 1
 51,4363
  0,1063
 0,21

Курс обміну валют на сьогодні, 09:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,9252  0,02 0,03 44,4600  0,01 0,01
EUR 51,1330  0,06 0,12 51,7891  0,06 0,12

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,2850  0,00 0,01 44,3150  0,00 0,01
EUR 51,4414  0,10 0,20 51,4630  0,11 0,21

