- 27.05.26
- 15:24
Страховий ринок показав зростання активів у І кварталі — НБУ
10:57 27.05.2026 |
Страховики наростили обсяг активів на чверть у річному вимірі, а фінансові компанії, попри скорочення обсягу послуг, залишилися прибутковими.
Про це повідомляється в "Огляді небанківського фінансового сектору" за І квартал 2026 року, передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу Національного банку України.
Зазначається, що частка небанківських фінансових установ в активах фінансового сектору під наглядом Національного банку впродовж І кварталу збільшилася на 0,2 в. п. до 9,0%.
"Страховики наростили активи в обох сегментах ринку: ризикові - на 2,9% кв/кв (31,5% р/р), страховики життя - на 2,6% кв/кв (14,5% р/р). Страхові премії зменшилися в обох сегментах ринку, однак чистий прибуток завдяки зростанню інвестиційних доходів збільшився на чверть у ризикових страховиків та на третину - у страховиків життя. Нормативи порушував лише один страховик", - йдеться у повідомленні.
Кредитні спілки скоротили активи на 3,9% кв/кв (9,3% р/р). Водночас обсяг нових кредитів збільшився за рахунок кредитів приватним підприємцям, а прибуток зріс з огляду на скорочення витрат. Нормативи порушувала одна збиткова спілка.
Фінансові компанії майже не змінили обсяг активів за квартал (скоротили на 5,8% р/р). Зменшився обсяг факторингових операцій та нових кредитів, водночас збільшилися обсяги операцій із викупу заборгованості, наданих гарантій та фінансового лізингу.
Сегмент залишився прибутковим - позитивний результат отримали 81% установ. Водночас більше половини прибутку забезпечила державна програма "єОселя". Порушення нормативів допустили п'ять фінансових компаній.
Ломбарди наростили обсяг активів на 9,7% кв/кв (7,4% р/р), а обсяг нових кредитів - на 9,9% кв/кв (31,2% р/р). Рекордний прибуток отримано завдяки зростанню доходів від надання послуг та реалізації застави, а також скорочення адміністративних витрат.
У НБУ нагадали, що до 30 вересня фінансові компанії тестують алгоритми розрахунку оновлених вимог до власного капіталу для підготовки до їх повноцінного застосування із жовтня 2026 року.
Крім того, до 31 грудня значимі страховики мають привести свою діяльність у відповідність до нових посилених вимог стосовно організації корпоративного управління, а також систем управління ризиками та внутрішнього контролю.
