Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Страховий ринок показав зростання активів у І кварталі — НБУ

10:57 27.05.2026 |

Страхування

Страховики наростили обсяг активів на чверть у річному вимірі, а фінансові компанії, попри скорочення обсягу послуг, залишилися прибутковими.

Про це повідомляється в "Огляді небанківського фінансового сектору" за І квартал 2026 року, передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу Національного банку України.

Зазначається, що частка небанківських фінансових установ в активах фінансового сектору під наглядом Національного банку впродовж І кварталу збільшилася на 0,2 в. п. до 9,0%.

"Страховики наростили активи в обох сегментах ринку: ризикові - на 2,9% кв/кв (31,5% р/р), страховики життя - на 2,6% кв/кв (14,5% р/р). Страхові премії зменшилися в обох сегментах ринку, однак чистий прибуток завдяки зростанню інвестиційних доходів збільшився на чверть у ризикових страховиків та на третину - у страховиків життя. Нормативи порушував лише один страховик", - йдеться у повідомленні.

Кредитні спілки скоротили активи на 3,9% кв/кв (9,3% р/р). Водночас обсяг нових кредитів збільшився за рахунок кредитів приватним підприємцям, а прибуток зріс з огляду на скорочення витрат. Нормативи порушувала одна збиткова спілка.

Фінансові компанії майже не змінили обсяг активів за квартал (скоротили на 5,8% р/р). Зменшився обсяг факторингових операцій та нових кредитів, водночас збільшилися обсяги операцій із викупу заборгованості, наданих гарантій та фінансового лізингу.

Сегмент залишився прибутковим - позитивний результат отримали 81% установ. Водночас більше половини прибутку забезпечила державна програма "єОселя". Порушення нормативів допустили п'ять фінансових компаній.

Ломбарди наростили обсяг активів на 9,7% кв/кв (7,4% р/р), а обсяг нових кредитів - на 9,9% кв/кв (31,2% р/р). Рекордний прибуток отримано завдяки зростанню доходів від надання послуг та реалізації застави, а також скорочення адміністративних витрат.

У НБУ нагадали, що до 30 вересня фінансові компанії тестують алгоритми розрахунку оновлених вимог до власного капіталу для підготовки до їх повноцінного застосування із жовтня 2026 року.

Крім того, до 31 грудня значимі страховики мають привести свою діяльність у відповідність до нових посилених вимог стосовно організації корпоративного управління, а також систем управління ризиками та внутрішнього контролю.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,2767
  0,0320
 0,07
EUR
 1
 51,5159
  0,0115
 0,02

Курс обміну валют на сьогодні, 09:58
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,9100  0,05 0,11 44,4536  0,04 0,09
EUR 51,1932  0,01 0,02 51,8509  0,05 0,10

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,3000  0,02 0,05 44,3300  0,02 0,05
EUR 51,5784  0,10 0,20 51,6001  0,10 0,20

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес