Банківські депозити населення збільшилися на понад ₴40 млрд

10:42 26.05.2026 |

Фінанси

Загальний обсяг депозитів фізичних осіб у банках України за квітень збільшився на 40,1 млрд грн і досяг 1,68 трлн грн.

Про це повідомила пресслужба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).

Станом на 1 травня 2026 року структура вкладів виглядала так:

  • депозити в національній валюті ‒ 1103,8 млрд грн (зростання на 30,4 млрд грн за квітень);
  • депозити в іноземній валюті ‒ 583,5 млрд грн (зростання на 9,7 млрд грн за місяць).


    • Частка ФОПів

    Частка фізичних осіб-підприємців у загальній кількості вкладників становила 3,2%, тоді як їх частка в загальному обсязі депозитів досягла 11,2%.

    Загальна сума вкладів ФОПів на 1 травня 2026 року становила 189,8 млрд грн. При цьому депозити фізичних осіб-підприємців також підлягають гарантуванню Фондом гарантування вкладів.


    Яких вкладів найбільше?

    Розподіл вкладів фізичних осіб станом на 1 травня 2026 року:

  • До 10 грн. Вкладники ‒ 40,24%, сума вкладів ‒ 0,00%.
  • 10-200 000 грн. Вкладники: 57,67%, сума вкладів ‒26,34%.
  • 200 000-600 000 грн. Вкладники ‒ 1,42%, сума вкладів ‒ 20,78%.
  • 600 000 - 1 000 000 грн. Вкладники ‒ 0,32%, сума вкладів ‒ 10,51%.
  • 1 000 000-2 000 000 грн. Вкладники ‒ 0,21%, сума вкладів ‒ 12,70%.
  • 2 000 000-4 000 000 грн. Вкладники ‒ 0,09%, сума вкладів ‒ 10,38%.
  • 4 000 000-5 000 000 грн. Вкладники ‒ 0,02%, сума вкладів ‒ 2,84%.
  • Понад 5 000 000 грн. Вкладники ‒ 0,03%, сума вкладів ‒ 16,45%.


    • Як повідомлялося, у квітні 2026 року банки, що перебувають у ліквідації під управлінням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, погасили вимоги кредиторів на 125,5 млн грн. 
    За матеріалами: БізнесЦензор
    Курс НБУ на сьогодні
     
    		 за
    		 курс
    		 uah
    		 %
    USD
    		 1
    		 44,2447
    		  0,0172
    		 0,04
    EUR
    		 1
    		 51,5274
    		  0,1969
    		 0,38

    Курс обміну валют на сьогодні, 10:06
      куп. uah % прод. uah %
    USD 43,8636  0,01 0,03 44,4116  0,01 0,02
    EUR 51,1828  0,10 0,19 51,7996  0,07 0,13

    Міжбанківський ринок на вчора, 17:02
      куп. uah % прод. uah %
    USD 44,2400  0,14 0,32 44,2700  0,12 0,27
    EUR 51,5086  0,32 0,63 51,5214  0,29 0,57

