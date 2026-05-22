Місія МВФ з 1-го перегляду нової програми EFF очікується в Києві з 27 травня

Приїзд місії Міжнародного валютного фонду (МВФ) до Києва для першого перегляду чотирирічної програми розширеного фінансування EFF на $8,1 млрд очікується в середу, 27 травня, повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

"В середу приїжджає місія", - сказав він журналістам у Києві у п'ятницю у кулуарах круглого столу в Києві у п'ятницю, які організували провідні бізнес-спільноти України щодо обговорення законопроєкту про оподаткування посилок вартістю до EUR150.

Затверджена наприкінці лютого цього року програма EFF наразі передбачає структурний маяк щодо прийняття цього закону до кінця березня цього року.

На запитання журналістів, чи спробує українська сторона домовитися, щоб відтермінувати це зобов'язання, Марченко відповів: "Ми будемо робити все можливе, залежно від ситуації".

За його словами, також буде обговорюватися питання внесення змін до бюджету, в тому числі, щодо збільшення виплат військовослужбовцям, але досягнути домовленості тут буде значно простіше.

Як повідомлялося, у новій програмі Україна взяла зобов'язання прийняти закон щодо введення ПДВ для спрощенців та на імпортні посилки дешевше EUR150 до кінця березня. Щодо першого, то у середині квітня, за словами українських урядовців, була досягнута домовленість з Фондом відкласти його виконання на рік, тоді як законопроєкт щодо посилок поки пройшов лише комітет. Втім є спроба прийняти цю норму через інший законопроєкт, який планується винести на голосування вже наступного тижня.

Нова програма EFF для України загальним обсягом $8,1 млрд через затягування війни замінила попередню чотирирічну програму на $15,6 млрд, відкриту у березні 2023 року, за якою було отримано дев'ять траншів на загальну суму $10,6 млрд. Перший транш нової програми обсягом SDR1,11 млрд ($1,5 млрд) надійшов до держбюджету України на початку березня цього року. На цей рік заплановано три перегляди - на початку червня, вересня та грудня, у разі успіх яких Україна зможе отримати двічі по SDR0,50 млрд (близько $0,72 млрд), а також ще SDR0,70 млрд (близько $1,01 млрд).

Загалом нова програма передбачає сукупний обсяг зовнішнього фінансування України за участі міжнародних партнерів $136,5 млрд у базовому варіанті та $146,3 млрд - у негативному.

