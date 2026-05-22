НБУ визначив правила для видачі обмеженої банківської ліцензії

Національний банк України опублікував проєкт постанови, який описує процедури та вимоги для отримання обмеженої банківської ліцензії установами, які хочуть отримати статус банку фінансової інклюзії.

Документ набере чинності з 26 червня 2026 року після громадського обговорення, йдеться на сайті регулятора.

Для чого потрібні банки фінансової інклюзії і як вони працюватимуть, LIGA.net писала в окремому матеріалі.

Отримати обмежену ліцензію зможуть як компанії, які зараз не займаються банківською діяльністю, так і чинні банки, які мають право переоформити свою звичайну ліцензію.

Статут такої установи обов'язково має містити інформацію про статус банку фінансової інклюзії, вона повинна подати детальні відомості про структуру власності й капітал.

Банк зобов'язаний мати трирічний план розвитку, спрямований на забезпечення інклюзії, та переглядати його не рідше одного разу на рік.

Після отримання ліцензії Нацбанк матиме 45 робочих днів на ухвалення рішення щодо надання або переоформлення ліцензії.

До банків фінансової інклюзії не будуть застосовуватися певні підвищені нормативи достатності капіталу, які діють для звичайних новостворених чи спеціалізованих банків, оскільки їхня діяльність вже обмежена законом.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,2341
  0,0070
 0,02
EUR
 1
 51,3027
  0,0007
 0,00

Курс обміну валют на сьогодні, 09:49
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,7908  0,05 0,12 44,4104  0,00 0,00
EUR 51,0980  0,04 0,07 51,6916  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,2550  0,02 0,03 44,2850  0,01 0,03
EUR 51,3844  0,08 0,16 51,4015  0,09 0,17

