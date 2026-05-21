Нацбанк повідомив про зростання середнього «чека» фінансових шахраїв до ₴5,5 тис.

Випадків банківського шахрайства в Україні поменшало, але "середній чек" шахрая зріс і торік перевищив 5,5 тис. грн.

Як передає Укрінформ, про це в ефірі Українського радіо сказала головна експертка Управління зв'язків з громадськістю та фінансової обізнаності НБУ Тетяна Машлаковська.

"Кількість випадків шахрайства зменшилася, і це гарна тенденція, але суми дійсно збільшилися. Тобто збільшилася середня сума незаконної операції. У 2024 році ця сума становила трохи більш як 4 тис. грн, а вже за минулий рік вона склала понад 5,5 тис. грн", - зазначила вона.

Експертка зауважила, що найвразливішою категорією населення до шахрайства є молодь. "У молоді цифрові навички кращі, але, на жаль, цифрова навичка і якийсь рівень обізнаності - це трошки різні речі. І виходить так, що рівень користування в молоді високий, а рівень цих знань недостатньо високий і молоді люди не виявляють таку обережність, як люди старшого віку. Тому молодь - одна з вразливих категорій населення", - сказала Машлаковська.

Вона додала, що зараз є дуже багато пропозицій підробітків, того ж інвестування в якісь сумнівні проєкти. Знову з'являються фінансові піраміди, коли просять залучити друзів до якогось проєкту. І якщо говорити про шахрайство з інвестиціями і фінансові піраміди, то шахраї тут теж покращують свої навички психологічних маніпуляцій. "Наприклад, коли людина не розуміє, чи справжній це проєкт, вона вкладає невелику суму, щоб спробувати. Шахраї це добре розуміють і спершу платять якийсь прибуток від цих "інвестицій" для того, щоб викликати довіру. А коли людина протестувала, як це працює, начебто щось отримала, в неї виникла довіра і вона інвестує більше. Відповідно, потім втрачаються ці гроші", - поінформувала експертка.

Вона наголосила: за будь-яких підозрілих дзвінків щодо фінансових рахунків, повідомлень про допомогу чи виплати, найперша дія кожного - перевірка такої інформації через офіційні ресурси.