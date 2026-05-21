Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нацбанк повідомив про зростання середнього «чека» фінансових шахраїв до ₴5,5 тис.

Випадків банківського шахрайства в Україні поменшало, але "середній чек" шахрая зріс і торік перевищив 5,5 тис. грн.

Як передає Укрінформ, про це в ефірі Українського радіо сказала головна експертка Управління зв'язків з громадськістю та фінансової обізнаності НБУ Тетяна Машлаковська.

"Кількість випадків шахрайства зменшилася, і це гарна тенденція, але суми дійсно збільшилися. Тобто збільшилася середня сума незаконної операції. У 2024 році ця сума становила трохи більш як 4 тис. грн, а вже за минулий рік вона склала понад 5,5 тис. грн", - зазначила вона.

Експертка зауважила, що найвразливішою категорією населення до шахрайства є молодь. "У молоді цифрові навички кращі, але, на жаль, цифрова навичка і якийсь рівень обізнаності - це трошки різні речі. І виходить так, що рівень користування в молоді високий, а рівень цих знань недостатньо високий і молоді люди не виявляють таку обережність, як люди старшого віку. Тому молодь - одна з вразливих категорій населення", - сказала Машлаковська.

Вона додала, що зараз є дуже багато пропозицій підробітків, того ж інвестування в якісь сумнівні проєкти. Знову з'являються фінансові піраміди, коли просять залучити друзів до якогось проєкту. І якщо говорити про шахрайство з інвестиціями і фінансові піраміди, то шахраї тут теж покращують свої навички психологічних маніпуляцій. "Наприклад, коли людина не розуміє, чи справжній це проєкт, вона вкладає невелику суму, щоб спробувати. Шахраї це добре розуміють і спершу платять якийсь прибуток від цих "інвестицій" для того, щоб викликати довіру. А коли людина протестувала, як це працює, начебто щось отримала, в неї виникла довіра і вона інвестує більше. Відповідно, потім втрачаються ці гроші", - поінформувала експертка.

Вона наголосила: за будь-яких підозрілих дзвінків щодо фінансових рахунків, повідомлень про допомогу чи виплати, найперша дія кожного - перевірка такої інформації через офіційні ресурси.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,2271
  0,0741
 0,17
EUR
 1
 51,3034
  0,0064
 0,01

Курс обміну валют на сьогодні, 09:38
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,8450  0,11 0,24 44,4117  0,05 0,11
EUR 51,1354  0,14 0,28 51,7038  0,06 0,11

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:14
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,2400  0,02 0,03 44,2700  0,02 0,03
EUR 51,4245  0,16 0,31 51,4461  0,15 0,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес