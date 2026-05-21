Долар стабільний до євро й фунта, незначно зростає до єни
11:23 21.05.2026 |
Курс долара США слабо змінюється в парах з євро і фунтом стерлінгів уранці в четвер, а також слабо зміцнюється до японської єни.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), піднімається на 0,07%, ширший WSJ Dollar Index - на 0,06%.
Напередодні американська валюта ослабла до більшості світових конкурентів на заявах президента США Дональда Трампа про те, що Штати перебувають на фінальних стадіях переговорів з Іраном. Водночас американський лідер попередив про можливість завдання нових ударів по Ірану, якщо країна не погодиться на угоду найближчим часом.
"Приплив коштів у захисні активи припинився на позитивних новинах про іранський конфлікт", - написав Джозеф Капурсо з Commonwealth Bank of Australia.
Цей тиждень минає без публікації ключових статданих з провідних економік світу. Учасники ринку чекають на дані про будівництво нових будинків у США, які буде опубліковано пізніше в четвер, а також на дані про динаміку ВВП Німеччини й травневу споживчу довіру в Штатах у п'ятницю.
Пара євро/долар за даними на 9:27 кч торгується на рівні $1,1624 порівняно з $1,1625 на закриття попередньої сесії.
Вартість фунта до долара становить $1,3434 проти $1,3433 за підсумками торгів у середу.
Курс американської валюти в парі з єною зріс менш ніж на 0,1% і перебуває на рівні 159,04 єни порівняно зі 158,92 єни на закриття попередньої сесії.
Як стало відомо в четвер, японський експорт у квітні збільшився на 14,8% порівняно з тим самим місяцем минулого року, підвищення було зафіксовано за підсумками восьмого місяця поспіль. Аналітики в середньому очікували зростання на 9,3%, повідомляє Trading Economics. Імпорт Японії у квітні зріс на 9,7% за очікуваного підйому на 8,3%.
Долар у парі з офшорним юанем також зміцнюється менш ніж на 0,1% і торгується на рівні 6,8065 юаня.
