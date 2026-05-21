Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Долар стабільний до євро й фунта, незначно зростає до єни

11:23 21.05.2026 |

Фінанси

Курс долара США слабо змінюється в парах з євро і фунтом стерлінгів уранці в четвер, а також слабо зміцнюється до японської єни.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), піднімається на 0,07%, ширший WSJ Dollar Index - на 0,06%.

Напередодні американська валюта ослабла до більшості світових конкурентів на заявах президента США Дональда Трампа про те, що Штати перебувають на фінальних стадіях переговорів з Іраном. Водночас американський лідер попередив про можливість завдання нових ударів по Ірану, якщо країна не погодиться на угоду найближчим часом.

"Приплив коштів у захисні активи припинився на позитивних новинах про іранський конфлікт", - написав Джозеф Капурсо з Commonwealth Bank of Australia.

Цей тиждень минає без публікації ключових статданих з провідних економік світу. Учасники ринку чекають на дані про будівництво нових будинків у США, які буде опубліковано пізніше в четвер, а також на дані про динаміку ВВП Німеччини й травневу споживчу довіру в Штатах у п'ятницю.

Пара євро/долар за даними на 9:27 кч торгується на рівні $1,1624 порівняно з $1,1625 на закриття попередньої сесії.

Вартість фунта до долара становить $1,3434 проти $1,3433 за підсумками торгів у середу.

Курс американської валюти в парі з єною зріс менш ніж на 0,1% і перебуває на рівні 159,04 єни порівняно зі 158,92 єни на закриття попередньої сесії.

Як стало відомо в четвер, японський експорт у квітні збільшився на 14,8% порівняно з тим самим місяцем минулого року, підвищення було зафіксовано за підсумками восьмого місяця поспіль. Аналітики в середньому очікували зростання на 9,3%, повідомляє Trading Economics. Імпорт Японії у квітні зріс на 9,7% за очікуваного підйому на 8,3%.

Долар у парі з офшорним юанем також зміцнюється менш ніж на 0,1% і торгується на рівні 6,8065 юаня.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,2271
  0,0741
 0,17
EUR
 1
 51,3034
  0,0064
 0,01

Курс обміну валют на сьогодні, 09:38
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,8450  0,11 0,24 44,4117  0,05 0,11
EUR 51,1354  0,14 0,28 51,7038  0,06 0,11

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:14
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,2400  0,02 0,03 44,2700  0,02 0,03
EUR 51,4245  0,16 0,31 51,4461  0,15 0,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес