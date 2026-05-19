За минулий тиждень підприємці оформили 749 нових кредитів на загальну суму 2,9 млрд грн у межах державної програми "Доступні кредити 5-7-9%", яка є частиною ініціативи підтримки виробників "Зроблено в Україні".

Про це повідомляє Міністерство економіки.

Найбільше зростання за обсягом виданого фінансування зафіксовано для бізнесу в регіонах із підвищеним воєнним ризиком ‒ плюс 0,9 млрд грн за тиждень. Це становить майже 31% усіх кредитних коштів, виданих за цей період.

Загалом від початку 2026 року підприємці отримали 14,6 тис. кредитів на суму 63,7 млрд грн.

Найбільші обсяги фінансування припадають на:

підприємства у зонах високого воєнного ризику ‒ 21,5 млрд грн;

переробну промисловість ‒ 17,6 млрд грн;

інвестиційні проєкти ‒ 9,7 млрд грн.

Від старту програми у лютому 2020 року бізнес залучив 149,1 тис. кредитів на 523,7 млрд грн. У період воєнного стану ‒ 114,3 тис. кредитів на 434,1 млрд грн.

До десятки регіонів-лідерів за кількістю отриманих кредитів входять чотири області, які належать до зон високого воєнного ризику: Дніпропетровська, Одеська, Київська та Харківська.

Найбільші обсяги фінансування традиційно припадають на:

аграрний сектор;

оптову й роздрібну торгівлю;

переробну промисловість.