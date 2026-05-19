За минулий тиждень підприємці оформили кредитів на загальну суму 2,9 млрд грн у межах державної програми "Доступні кредити 5-7-9%"
08:40 19.05.2026 |
За минулий тиждень підприємці оформили 749 нових кредитів на загальну суму 2,9 млрд грн у межах державної програми "Доступні кредити 5-7-9%", яка є частиною ініціативи підтримки виробників "Зроблено в Україні".
Про це повідомляє Міністерство економіки.
Найбільше зростання за обсягом виданого фінансування зафіксовано для бізнесу в регіонах із підвищеним воєнним ризиком ‒ плюс 0,9 млрд грн за тиждень. Це становить майже 31% усіх кредитних коштів, виданих за цей період.
Загалом від початку 2026 року підприємці отримали 14,6 тис. кредитів на суму 63,7 млрд грн.
Найбільші обсяги фінансування припадають на:
Від старту програми у лютому 2020 року бізнес залучив 149,1 тис. кредитів на 523,7 млрд грн. У період воєнного стану ‒ 114,3 тис. кредитів на 434,1 млрд грн.
До десятки регіонів-лідерів за кількістю отриманих кредитів входять чотири області, які належать до зон високого воєнного ризику: Дніпропетровська, Одеська, Київська та Харківська.
Найбільші обсяги фінансування традиційно припадають на:
