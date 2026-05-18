Долар слабо зміцнюється до єни, помірно дешевшає до фунта і стабільний до євро

Курс долара США слабо змінюється до основних світових валют вранці в понеділок.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,02%, ширший WSJ Dollar Index стабільний.

У центрі уваги світових ринків залишається ситуація на Близькому Сході, де триває перемир'я між Іраном і США, проте немає прогресу в переговорах щодо укладення постійної мирної угоди.

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з високопоставленими членами своєї команди з національної безпеки в суботу обговорив подальші дії в ситуації з Іраном, повідомляє CNN з посиланням на обізнані джерела. Телеканал не повідомляє, які рішення було ухвалено під час зустрічі, але нагадує, що останнім часом Трамп виявляє дедалі більшу нетерплячість із приводу того, як Тегеран веде дипломатичні переговори, і розглядає більш серйозно можливість відновлення великих бойових операцій в Ірані.

Раніше президент заявив у телефонній розмові з Axios, що на його думку, Іран хоче укласти угоду, і він чекає на оновлену іранську пропозицію, яка буде кращою за попередню.

"Ми маємо намір укласти угоду. Вони знаходяться не там, де ми б хотіли, щоб вони були. Їм доведеться цього домогтися, інакше вони сильно постраждають, а вони цього не хочуть", - сказав Трамп. За його словами, США завдадуть удару по Ірану "набагато сильніше, ніж раніше", якщо Тегеран не виступить із кращою пропозицією.

Конфлікт, що триває, і спричинене ним закриття судноплавства через Ормузьку протоку призвели до стрибка цін на енергоносії, і аналітики побоюються, що незабаром це може позначитися і на вартості інших товарів і послуг. Прискорення інфляції, зі свого боку, може не дозволити Федеральній резервній системі відновити пом'якшення грошово-кредитної політики.

Ринок оцінює можливість одного підвищення ключової ставки в США на 25 базисних пунктів до кінця року приблизно в 40%, тоді як тижнем раніше така ймовірність становила близько 20%, за даними FedWatch. Варіант збереження ставки на поточному рівні в 3,5-3,75% оцінюється ринком приблизно в 45%.

Пара євро/долар за даними на 9:21 кч торгується на рівні $1,1631 порівняно з $1,1627 на закриття попередньої сесії.

Вартість фунта до долара зростає на 0,1% і становить $1,3344 проти $1,3327 за підсумками торгів минулої п'ятниці.

Курс американської валюти в парі з єною зріс на 0,1% і перебуває на рівні 158,87 єни порівняно зі 158,78 єни на закриття попередньої сесії.

Долар у парі з офшорним юанем стабільний на рівні 6,81 юаня.

Статдані з Китаю, оприлюднені в понеділок, показали, що економіка країни відчуває на собі негативні наслідки близькосхідного конфлікту. Темпи зростання промвиробництва в КНР у квітні скоротилися до 4,1% у річному вимірі з 5,7% у березні й були найнижчими з липня 2023 року, підвищення роздрібних продажів сповільнилося до 0,2% у річному вимірі (+1,7% у березні), ставши мінімальним з грудня 2022 року.

