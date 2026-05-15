Долар зміцнюється до основних валют, особливо сильно – у парі з фунтом

Курс долара США зростає вранці в п'ятницю практично до всіх основних світових валют, особливо значний підйом спостерігається в парі з фунтом стерлінгів.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), піднімається на 0,31%, ширший WSJ Dollar Index - на 0,59%.

Підтримку американській валюті надають очікування, що Федеральна резервна система (ФРС) може підвищити ключову відсоткову ставку до кінця року на тлі прискорення інфляції, сильного ринку праці та стійкого економічного зростання.

Ринок оцінює можливість одного підвищення ключової ставки в США на 25 базисних пунктів до кінця року майже в 40%, тоді як тижнем раніше така ймовірність становила близько 20%, за даними FedWatch. Варіант збереження ставки на поточному рівні в 3,5-3,75% оцінюється ринком приблизно в 50%.

Статдані, опубліковані в четвер, показали прискорення темпів зростання вартості імпорту в США, а також експортних цін у квітні до максимумів з березня 2022 року. Індекс цін на імпортовані товари та послуги збільшився на 1,9% порівняно з березнем, а індикатор експортних цін зріс на 3,3%.

Роздрібні продажі в Штатах у квітні зросли на 0,5% проти попереднього місяця, на рівні прогнозів, а кількість первинних заявок на допомогу з безробіття минулого тижня збільшилася на 12 тис. - до 211 тис. замість очікуваних 205 тис.

Пара євро/долар за даними на 9:19 кч торгується на рівні $1,1642 проти $1,1717 на закриття попередньої сесії, єдина європейська валюта просіла на 0,6%.

Вартість фунта до долара впала на 1,4% і становить $1,3344 проти $1,3528 за підсумками торгів у четвер.

На британську валюту тисне політична криза, що назріває в країні. Як повідомлялося, міністр охорони здоров'я Великої Британії Вес Стрітінг подав у відставку. ЗМІ пишуть, що він потенційно може кинути виклик прем'єр-міністру Кіру Стармеру в боротьбі за лідерство в Лейбористській партії.

Курс американської валюти в парі з єною зріс на 0,5% і перебуває на рівні 158,57 єн порівняно зі 157,86 єні на закриття попередньої сесії.

Долар у парі з офшорним юанем подорожчав на 0,3% і торгується на рівні 6,8041 юаня.

Трейдери продовжують стежити за візитом президента США Дональда Трампа до Пекіна, де він провів переговори з головою КНР Сі Цзіньпіном.

"Зустріч пройшла загалом відповідно до очікувань ринку, - зазначив старший економіст CCB International Кліфф Чжао. - Поліпшення риторики вітається, але ринок все ще чекає на більшу ясність з питань торгівлі та бізнесу, а також конкретних політичних домовленостей".

