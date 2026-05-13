Курс долара США слабо змінюється до основних світових валют

10:30 13.05.2026 |

Фінанси

Долар США трохи знижується до фунта стерлінгів, слабко зростає в парах з євро та єною вранці в середу.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), і ширший WSJ Dollar Index додають по 0,02%.

Учасники ринку продовжують стежити за ситуацією на Близькому Сході, оцінюючи перспективи врегулювання американо-іранського конфлікту і його наслідки для світової економіки.

Спроби узгодження мирної угоди між Вашингтоном і Тегераном знову зазнали невдачі. Президент США Дональд Трамп раніше цього тижня заявив журналістам, що його не влаштували передані Іраном пропозиції. Він також наголосив, що режим припинення вогню в регіоні перебуває у вкрай хиткому стані.

У вівторок голова Білого дому повідомив, що має намір детально обговорити іранську кризу з главою КНР Сі Цзіньпіном під час державного візиту до Китаю з 13 до 15 травня. Водночас Трамп зазначив, що Вашингтону не знадобиться допомога Пекіна у врегулюванні й висловив упевненість, що в протистоянні з Іраном його країна візьме гору - "мирним шляхом або по-іншому".

Ормузька протока залишається заблокованою на тлі продовження конфлікту, що призводить до підвищення цін на енергоносії та прискорення інфляції.

Як показали опубліковані напередодні дані, споживчі ціни (індекс CPI) у США у квітні збільшилися на 3,8% у річному вираженні. Інфляція минулого місяця прискорилася порівняно з 3,3% у березні й стала рекордною з травня 2023 року. Через подорожчання нафти ціни на бензин у Штатах у квітні підскочили на 28,4% у річному порівнянні. Базова інфляція, під час розрахунку якої не враховується вартість продуктів харчування та енергоносіїв, становила 2,8%.

Учасники ринку практично виключають зниження базової ставки Федеральної резервної системи (ФРС) поточного року. Водночас вони допускають підвищення ставки щонайменше на 25 базисних пунктів на грудневому засіданні, оцінюючи ймовірність такого рішення в 35%, за даними CME FedWatch.

Сенат Конгресу США у вівторок затвердив кандидатуру Кевіна Ворша до ради керівників ФРС. Голосування з питання про затвердження його як голови регулятора очікується пізніше в середу. Повноваження нинішнього голови американського ЦБ Джерома Павелла закінчуються в п'ятницю.

Євро за даними на 8:49 кч торгується на рівні $1,1736 порівняно з $1,1742 на закриття попередньої сесії.

Курс фунта до долара піднявся на цей час до $1,3548 з $1,3540 у вівторок.

Вартість американської валюти в парі з єною зросла до 157,71 єни проти 157,61 єни за підсумками попередніх торгів.

У парі з офшорним юанем долар торгується по 6,7911 юаня порівняно з 6,7906 юаня напередодні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,9709
  0,0125
 0,03
EUR
 1
 51,6416
  0,0821
 0,16

Курс обміну валют на сьогодні, 09:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,6328  0,02 0,05 44,1660  0,01 0,02
EUR 51,3088  0,06 0,11 51,9484  0,08 0,16

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,9700  0,00 0,01 44,0000  0,01 0,01
EUR 51,4888  0,10 0,18 51,5020  0,10 0,19

