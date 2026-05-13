Курс долара США слабо змінюється до основних світових валют
10:30 13.05.2026 |
Долар США трохи знижується до фунта стерлінгів, слабко зростає в парах з євро та єною вранці в середу.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), і ширший WSJ Dollar Index додають по 0,02%.
Учасники ринку продовжують стежити за ситуацією на Близькому Сході, оцінюючи перспективи врегулювання американо-іранського конфлікту і його наслідки для світової економіки.
Спроби узгодження мирної угоди між Вашингтоном і Тегераном знову зазнали невдачі. Президент США Дональд Трамп раніше цього тижня заявив журналістам, що його не влаштували передані Іраном пропозиції. Він також наголосив, що режим припинення вогню в регіоні перебуває у вкрай хиткому стані.
У вівторок голова Білого дому повідомив, що має намір детально обговорити іранську кризу з главою КНР Сі Цзіньпіном під час державного візиту до Китаю з 13 до 15 травня. Водночас Трамп зазначив, що Вашингтону не знадобиться допомога Пекіна у врегулюванні й висловив упевненість, що в протистоянні з Іраном його країна візьме гору - "мирним шляхом або по-іншому".
Ормузька протока залишається заблокованою на тлі продовження конфлікту, що призводить до підвищення цін на енергоносії та прискорення інфляції.
Як показали опубліковані напередодні дані, споживчі ціни (індекс CPI) у США у квітні збільшилися на 3,8% у річному вираженні. Інфляція минулого місяця прискорилася порівняно з 3,3% у березні й стала рекордною з травня 2023 року. Через подорожчання нафти ціни на бензин у Штатах у квітні підскочили на 28,4% у річному порівнянні. Базова інфляція, під час розрахунку якої не враховується вартість продуктів харчування та енергоносіїв, становила 2,8%.
Учасники ринку практично виключають зниження базової ставки Федеральної резервної системи (ФРС) поточного року. Водночас вони допускають підвищення ставки щонайменше на 25 базисних пунктів на грудневому засіданні, оцінюючи ймовірність такого рішення в 35%, за даними CME FedWatch.
Сенат Конгресу США у вівторок затвердив кандидатуру Кевіна Ворша до ради керівників ФРС. Голосування з питання про затвердження його як голови регулятора очікується пізніше в середу. Повноваження нинішнього голови американського ЦБ Джерома Павелла закінчуються в п'ятницю.
Євро за даними на 8:49 кч торгується на рівні $1,1736 порівняно з $1,1742 на закриття попередньої сесії.
Курс фунта до долара піднявся на цей час до $1,3548 з $1,3540 у вівторок.
Вартість американської валюти в парі з єною зросла до 157,71 єни проти 157,61 єни за підсумками попередніх торгів.
У парі з офшорним юанем долар торгується по 6,7911 юаня порівняно з 6,7906 юаня напередодні.
