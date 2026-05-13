Стан фінансового ринку у квітні: огляд від НБУ
17:22 12.05.2026 |
В Україні кількість учасників небанківського фінансового ринку у квітні зменшилася на 10 установ - до 749, а кількість банків зменшилася на один - 59.
Про це повідомили в Національному банку України.
Станом на 1 травня на ринку небанківських фінансових послуг працювало:
Кількість банківських груп (15) та небанківських фінансових груп (39) не змінилася.
На платіжному ринку діє 12 платіжних систем (було 13), створених резидентами, ураховуючи державні (без змін), та 10 міжнародних (без змін).
Кількість надавачів фінансових платіжних послуг також не змінилася. На ринку працюють:
До інших суб'єктів, що діють на платіжному ринку, належать 95 комерційних агентів (було 69), 32 технологічних оператори платіжних послуг (без змін) та чотири надавачі нефінансових платіжних послуг.
