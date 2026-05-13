Стан фінансового ринку у квітні: огляд від НБУ

12.05.2026

Фінанси

В Україні кількість учасників небанківського фінансового ринку у квітні зменшилася на 10 установ - до 749, а кількість банків зменшилася на один - 59.

Про це повідомили в Національному банку України.

Станом на 1 травня на ринку небанківських фінансових послуг працювало:

  • 395 фінансових компаній (було 399);
  • 47 страховиків non-life (без змін), 10 life-страховиків (без змін), один страховик зі спеціальним статусом;
  • 97 ломбардів (було 100);
  • 79 кредитних спілок (було 81);
  • один лізингодавець (без змін);
  • 47 страхових брокерів (без змін);
  • 72 колекторських компанії (було 73).

    • Кількість банківських груп (15) та небанківських фінансових груп (39) не змінилася.

    На платіжному ринку діє 12 платіжних систем (було 13), створених резидентами, ураховуючи державні (без змін), та 10 міжнародних (без змін).

    Кількість надавачів фінансових платіжних послуг також не змінилася. На ринку працюють:

  • 16 платіжних установ;
  • 11 фінансових установ, що мають право на надання платіжних послуг;
  • один банк ‒ емітент електронних грошей;
  • один оператор поштового зв'язку.

    • До інших суб'єктів, що діють на платіжному ринку, належать 95 комерційних агентів (було 69), 32 технологічних оператори платіжних послуг (без змін) та чотири надавачі нефінансових платіжних послуг.

    За матеріалами: Економічна правда
     

