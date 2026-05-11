Долар США зміцнюється до євро, фунта та єни

Долар США зміцнюється в понеділок до основних світових валют на тлі попиту на захисні активи, що зберігається.

Надії на швидке завершення близькосхідного конфлікту ослабли після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що його не влаштовує передана Іраном пропозиція про врегулювання конфлікту.

Продовження конфлікту в регіоні, через який залишається заблокованою Ормузька протока, сприяє підвищенню цін на енергоносії та зростанню інфляційних очікувань у світі. Інвестори вважають, що це утримуватиме Федеральну резервну систему (ФРС) від подальшого пом'якшення грошово-кредитної політики.

Статдані щодо американського ринку праці, опубліковані минулої п'ятниці, виявилися сильнішими за прогнози. Це затвердило інвесторів у думці, що ФРС не стане знижувати базову ставку в поточному році, зазначає Trading Economics.

Кількість робочих місць в економіці США у квітні зросла на 115 тис., повідомило міністерство праці країни. Аналітики в середньому прогнозували підвищення на 62 тис. Безробіття в Штатах минулого місяця залишилося на березневому рівні - 4,3%, як і очікувалося.

Тепер увага ринку спрямована на квітневі дані щодо інфляції в США, які будуть оприлюднені у вівторок.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,21%, ширший WSJ Dollar Index - 0,22%.

Пара євро/долар за даними на 9:15 кч торгується на рівні $1,1759 проти $1,1789 на закриття попередньої сесії.

Курс фунта до долара опустився під час торгів до $1,3590 з $1,3633 у п'ятницю.

Вартість американської валюти в парі з єною до цього часу становить 157,1 єна проти 156,67 єн за підсумками попередніх торгів.

Пара долар/офшорний юань торгується на рівні 6,7925 юаня порівняно з 6,7968 юаня на закриття попередньої сесії.

