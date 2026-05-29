НБУ встановив довідковий курс гривні – 44,27 грн/$1

Рада виконавчих директорів Світового банку схвалила новий проєкт SPIRIT для України з загальним обсягом $880 млн, з яких $860 млн становитиме позика самого банку, а решту $20 млн - гранти від Великої Британії та Німеччини через цільовий фонд підтримки, відновлення, відбудови й реформування України