НБУ встановив довідковий курс гривні – 44,27 грн/$1
12:49 29.05.2026 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 29 травня 2026 року.
|Показник
|28.05.2026
|29.05.2026
|Зміна. %
|Довідковий курс гривні до долара США (UAH/$)
|44.268
|44.2661
|0.00
Дані: НБУ
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
