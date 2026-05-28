Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Європейський центробанк бачить загрозу різкої корекції на ринках

11:19 28.05.2026 |

Фінанси

Фінансові ринки перегріті, тому існує підвищений ризик різкої та несподіваної корекції. Про це віцепрезидент Європейського центрального банку (ЄЦБ) Луїс де Ґіндос заявив у коментарі CNBC у середу, 27 травня.

Він звернув увагу, що фондові індекси досягли нових рекордних максимумів, попри геополітичні потрясіння, фіскальні виклики та надмірно завищені оцінки.

"Існує ризик корекції, оскільки оцінки на ринках досить завищені... Головним елементом занепокоєння, з нашого погляду, є геополітичний ризик. Крім того, у нас є фіскальна ситуація в Європі, у нас є ситуація у небанківських установах, переважно приватних кредитних та інвестиційних інституціях, а також взаємозв'язок цих небанківських установ з банківською системою. Тож це поєднання елементів", - зазначив він.

Тривалість війни в Ірані може виявитися вирішальним фактором для визначення ступеня ризику, з яким стикаються ринки, сказав Луїс де Ґіндос.

"Ринки не враховують, що конфлікт незабаром закінчиться, і якщо цього не станеться, це може призвести до зміни сприйняття ринків. Це в поєднанні з іншими елементами може спричинити корекцію на ринках", - зазначив він.

В останньому огляді фінансової стабільності ЄЦБ, також опублікованому 27 травня, йдеться про те, що перспективи фінансової стабільності єврозони "формуються геоекономічним стресом та перебоями з постачанням енергії".

"Фіскальна експансія в складному геоекономічному середовищі може спричинити додаткове навантаження на державні фінанси в деяких країнах єврозони з високим рівнем заборгованості та призвести до переоцінки суверенного ризику", - зазначили у ЄЦБ.

Центробанк також звернув увагу на вразливість небанківських установ.

"Небанківські установи залишаються значною мірою стійкими до війни на Близькому Сході, але стикаються з ризиками, пов'язаними з широкомасштабними спадами на ринку", - йдеться в огляді.

ЄЦБ досі тримав свою ключову процентну ставку на рівні 2%, навіть попри те, що інфляція в єврозоні прискорилася до 3% у квітні через ціновий тиск. Голова ЄЦБ Крістін Лаґард неодноразово наполягала на тому, що центробанк готовий підвищити ставки, навіть якщо стрибок інфляції виявиться тимчасовим. Вона наголосила, що ЄЦБ покладатиметься на дані: наступний звіт про інфляцію має бути опублікований 2 червня, а наступне засідання ЄЦБ відбудеться 10-11 червня.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,2653
  0,0343
 0,08
EUR
 1
 51,4363
  0,1063
 0,21

Курс обміну валют на сьогодні, 09:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,9252  0,02 0,03 44,4600  0,01 0,01
EUR 51,1330  0,06 0,12 51,7891  0,06 0,12

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,2850  0,00 0,01 44,3150  0,00 0,01
EUR 51,4414  0,10 0,20 51,4630  0,11 0,21

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес