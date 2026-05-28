Долар США зміцнюється до євро і фунта, стабільний у парі з єною

09:56 28.05.2026 |

Фінанси

Долар США дорожчає до євро і фунта стерлінгів на торгах у четвер, стабільний у парі з єною.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара проти шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,23%, ширший WSJ Dollar Index - 0,18%.

Зміцненню американської валюти сприяє загальне збільшення попиту на захисні активи у зв'язку з сигналами про ескалацію напруженості на Близькому Сході.

Тривалий конфлікт на Близькому Сході посилює глобальний інфляційний тиск, що сприяє зростанню очікувань посилення грошово-кредитної політики провідними світовими центробанками.

Заступник голови Федеральної резервної системи (ФРС) Філіп Джефферсон заявив у четвер, що за поточних умов регулятору слід зосередитися на поверненні інфляції до цільового рівня у 2%. "Американський ринок праці виявився дуже стійким в умовах нинішньої кризи. З урахуванням цього видається доцільним зосередити увагу на поверненні інфляції до 2%", - сказав він на конференції в Токіо, організованій Банком Японії.

Членка ради керуючих ФРС Ліза Кук заявила на заході в Стенфордському інституті досліджень економічної політики напередодні, що "дуже уважно" стежить за інфляційними очікуваннями. "Не хотілося б, щоб інфляційні очікування почали закладатися в рішення компаній і в поведінку працівників під час переговорів про зарплати", - сказала Кук.

Увагу трейдерів у четвер спрямовано на дані про доходи і витрати американців за квітень, які включають важливий показник інфляції, що відстежується Федрезервом.

Пара євро/долар за даними на 8:50 кч торгується на рівні $1,1602 проти $1,1626 на закриття попередньої сесії. Курс фунта опустився до $1,3394 з $1,3427 напередодні.

Вартість американської валюти в парі з єною до цього часу становить 159,54 єни проти 159,51 єни за підсумками попередніх торгів.

Пара долар/офшорний юань торгується на рівні 6,7838 юаня порівняно з 6,7789 юаня на закриття ринку в середу.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,2653
  0,0343
 0,08
EUR
 1
 51,4363
  0,1063
 0,21

Курс обміну валют на сьогодні, 09:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,9252  0,02 0,03 44,4600  0,01 0,01
EUR 51,1330  0,06 0,12 51,7891  0,06 0,12

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,2850  0,00 0,01 44,3150  0,00 0,01
EUR 51,4414  0,10 0,20 51,4630  0,11 0,21

