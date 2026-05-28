Долар США зміцнюється до євро і фунта, стабільний у парі з єною

Долар США дорожчає до євро і фунта стерлінгів на торгах у четвер, стабільний у парі з єною.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара проти шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,23%, ширший WSJ Dollar Index - 0,18%.

Зміцненню американської валюти сприяє загальне збільшення попиту на захисні активи у зв'язку з сигналами про ескалацію напруженості на Близькому Сході.

Тривалий конфлікт на Близькому Сході посилює глобальний інфляційний тиск, що сприяє зростанню очікувань посилення грошово-кредитної політики провідними світовими центробанками.

Заступник голови Федеральної резервної системи (ФРС) Філіп Джефферсон заявив у четвер, що за поточних умов регулятору слід зосередитися на поверненні інфляції до цільового рівня у 2%. "Американський ринок праці виявився дуже стійким в умовах нинішньої кризи. З урахуванням цього видається доцільним зосередити увагу на поверненні інфляції до 2%", - сказав він на конференції в Токіо, організованій Банком Японії.

Членка ради керуючих ФРС Ліза Кук заявила на заході в Стенфордському інституті досліджень економічної політики напередодні, що "дуже уважно" стежить за інфляційними очікуваннями. "Не хотілося б, щоб інфляційні очікування почали закладатися в рішення компаній і в поведінку працівників під час переговорів про зарплати", - сказала Кук.

Увагу трейдерів у четвер спрямовано на дані про доходи і витрати американців за квітень, які включають важливий показник інфляції, що відстежується Федрезервом.

Пара євро/долар за даними на 8:50 кч торгується на рівні $1,1602 проти $1,1626 на закриття попередньої сесії. Курс фунта опустився до $1,3394 з $1,3427 напередодні.

Вартість американської валюти в парі з єною до цього часу становить 159,54 єни проти 159,51 єни за підсумками попередніх торгів.

Пара долар/офшорний юань торгується на рівні 6,7838 юаня порівняно з 6,7789 юаня на закриття ринку в середу.

