Фінансові новини
- 26.05.26
- 13:23
Золото реагує ростом на сигнали про можливий мир у Близькосхідному регіоні
12:19 26.05.2026 |
У понеділок ціни на золото зросли більш ніж на 1%, оскільки сподівання на укладення мирної угоди США з Іраном спричинили зниження курсу долара та цін на нафту, що послабило побоювання щодо інфляції та тривалого збереження високих процентних ставок.
Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.
Спотова ціна на золото подорожчала на 1,1% до 4 559,69 долара за унцію, а ф'ючерси на золото в США з поставкою в червні зросли на 0,9% до 4 561,30 доларів.
Ринок залишався оптимістичним, незважаючи на те, що США та Іран применшували шанси на швидке укладення угоди. Президент США Дональд Трамп заявив у суботу, що обидві країни в основному домовилися про меморандум про взаєморозуміння, який дозволить знову відкрити Ормузьку протоку. Однак сторони залишаються на протилежних позиціях щодо кількох складних питань, які необхідно вирішити, щоб покласти край війні, яка триває вже три місяці.
На тлі цих новин акції зросли, тоді як ціни на нафту впали нижче 100 доларів за барель і досягли двотижневого мінімуму, а долар коливався біля тижневого мінімуму.
«Наразі на фінансові активи сильно впливають ціни на нафту, і ціни на золото не є винятком. Зниження цін на нафту сприяє зростанню цін на золото, оскільки очікується, що це вплине на монетарну політику Федеральної резервної системи США», - сказав аналітик UBS Джованні Стауново.
З моменту початку війни в Ірані наприкінці лютого ціна на золото впала приблизно на 14 % на тлі зростання цін на енергоносії, що викликало побоювання щодо інфляції, а також через перспективу підвищення процентних ставок у США.
Щодо інших активів, то спотова ціна срібла піднялася на 3,1% до 77,86 долара за унцію, платини - на 2,1% до 1 962,93 долара, а паладію - на 2,8% до 1 386,47 долара.
