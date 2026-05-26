Фінансові новини
- |
- 26.05.26
- |
- 10:56
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Бізнес отримав ₴4 млрд доступних кредитів за тиждень — програма «5-7-9%»
За минулий тиждень у межах державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" представники мікро-, малого та середнього бізнесу отримали від 48 уповноважених банків 913 пільгових кредитів на загальну суму 4 млрд грн, з яких 714 кредитів на 2,4 млрд грн надали банки державного сектору.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Від початку 2026 року в межах програми підприємці залучили 15 517 кредитів на 67,7 млрд грн, у тому числі 9 945 кредитів на 29,1 млрд грн через державні банки.
За час дії воєнного стану в Україні видано 115 205 кредитів на 438,1 млрд грн (з них 82 212 кредитів на 214,3 млрд грн ‒ через державний банківський сектор).
Станом на 25 травня поточного року кошти розподілено за напрямами:
Загалом від старту програми підписано 150 027 кредитних договорів на 527,7 млрд грн, з них 102 688 договорів на 241 млрд грн укладено через банки державного сектору.
Як повідомлялося, у межах державної підтримки мікро-, малого та середнього бізнесу з моменту запуску інструменту портфельних державних гарантій у грудні 2020 року в Україні було видано 57 223 кредити на загальну суму 201,4 млрд грн. У квітні 2026 року підприємці уклали 1 037 кредитних угод на суму 5,9 млрд грн.
Нагадаємо, у квітні поточного року банки України збільшили обсяг кредитування на 2,3% або на 28,8 млрд грн ‒ до 1,29 трлн грн, а також наростили депозитну базу на 2,6% або на 81,6 млрд грн ‒ до 3,25 трлн грн.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У США погодили потенційну угоду щодо постачання Україні компонентів та послуг для HAWK
|Суд у Казахстані дозволив стягнути $1,4 млрд з Газпрому на користь Нафтогазу
|ЄС і Україна узгодили €8,35 млрд макрофіну в межах кредитної програми на €90 млрд
|10 спірних новацій Цивільного кодексу: у чому суть конфлікту
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Банківські депозити населення збільшилися на понад ₴40 млрд
|Бізнес отримав ₴4 млрд доступних кредитів за тиждень — програма «5-7-9%»
|Суд у Лондоні відхилив апеляцію ексвласників ПриватБанку на рішення про стягнення з них $3 млрд – банк
|Місія МВФ з 1-го перегляду нової програми EFF очікується в Києві з 27 травня
|JPMorgan прогнозує скорочення персоналу банків через активне впровадження ШІ — заява CEO
|Довідковий курс гривні третій день поспіль оновив мінімум – до майже 44,27 грн/$1
Бізнес
|Bosch і Mercedes-Benz готують спільну технологічну розробку для автомобільних систем
|На шляху до 6G: вчені досягли швидкості передачі даних 112 Гбіт/с
|Рівень задоволеності власників смартфонів у США: Samsung обійшла Apple
|Генерація Android-додатків із тексту: новий крок Google у ШІ-розробці
|Microsoft відмовляється від SMS-кодів для підтвердження особи та переходить на ключі доступу
|Google перетворила пошук на персонального агента, який автоматично відстежує ціни
На Google I/O 2026 у Маунтін-В'ю компанія Google представила найбільше переосмислення Search за останні роки. AI Mode тепер працює на Gemini 3.5 Flash і отримав три принципово нові можливості: фонові інформаційні агенти, кастомні міні-застосунки та Universal Cart - єдиний агентний кошик для покупок.
|Для роботи Gemini Intelligence потрібні смартфони з 12 ГБ RAM і флагманськими чипами