Бізнес отримав ₴4 млрд доступних кредитів за тиждень — програма «5-7-9%»

09:23 26.05.2026 |

Фінанси, Економіка

За минулий тиждень у межах державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" представники мікро-, малого та середнього бізнесу отримали від 48 уповноважених банків 913 пільгових кредитів на загальну суму 4 млрд грн, з яких 714 кредитів на 2,4 млрд грн надали банки державного сектору.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Від початку 2026 року в межах програми підприємці залучили 15 517 кредитів на 67,7 млрд грн, у тому числі 9 945 кредитів на 29,1 млрд грн через державні банки.

За час дії воєнного стану в Україні видано 115 205 кредитів на 438,1 млрд грн (з них 82 212 кредитів на 214,3 млрд грн ‒ через державний банківський сектор).

Станом на 25 травня поточного року кошти розподілено за напрямами:

  • інвестиційні цілі ‒ 66,37 млрд грн;
  • фінансування оборотного капіталу ‒ 86,68 млрд грн;
  • кредити для агровиробників ‒ 55,99 млрд грн;
  • переробка сільгосппродукції ‒ 74,14 млрд грн;
  • енергосервіс ‒ 6,68 млрд грн;
  • антивоєнні цілі ‒ 56,80 млрд грн;
  • кредитування в зонах високого воєнного ризику ‒ 77,86 млрд грн.

    • Загалом від старту програми підписано 150 027 кредитних договорів на 527,7 млрд грн, з них 102 688 договорів на 241 млрд грн укладено через банки державного сектору.

    Як повідомлялося, у межах державної підтримки мікро-, малого та середнього бізнесу з моменту запуску інструменту портфельних державних гарантій у грудні 2020 року в Україні було видано 57 223 кредити на загальну суму 201,4 млрд грн. У квітні 2026 року підприємці уклали 1 037 кредитних угод на суму 5,9 млрд грн.

    Нагадаємо, у квітні поточного року банки України збільшили обсяг кредитування на 2,3% або на 28,8 млрд грн ‒ до 1,29 трлн грн, а також наростили депозитну базу на 2,6% або на 81,6 млрд грн ‒ до 3,25 трлн грн. 
    За матеріалами: БізнесЦензор
