JPMorgan прогнозує скорочення персоналу банків через активне впровадження ШІ — заява CEO
14:05 22.05.2026 |
Генеральний директор JPMorgan Chase Джеймі Даймон заявив, що банк у майбутньому найматиме більше спеціалістів зі штучного інтелекту та менше традиційних банкірів, оскільки автоматизація дедалі глибше змінює фінансовий сектор.
В інтерв'ю Bloomberg Television під час China Summit у Шанхаї Даймон прямо визнав, що впровадження ШІ вплине на зайнятість у банківській галузі.
«Я думаю, що це скоротить кількість наших робочих місць у майбутньому», - заявив він.
За словами Даймона, JPMorgan уже бачить структурну зміну ринку праці:
«Буде багато різних типів роботи, і я думаю, що ми будемо наймати більше ШІ-фахівців і менше банкірів у певних категоріях, і це зробить їх продуктивнішими».
Його коментарі підкреслюють масштабний перехід фінансової індустрії до автоматизації. Банки та фінансові компанії по всьому світу активно інтегрують ШІ, щоб зменшити витрати, підвищити продуктивність та оптимізувати операції.
При цьому Даймон зайняв більш стриману позицію порівняно з частиною керівників Волл-стріт. Він вважає, що трансформацію можна провести без масових звільнень - переважно через природну плинність кадрів.
За його словами, JPMorgan щороку втрачає близько 10% персоналу, що становить приблизно 25 000-30 000 працівників. Це дозволяє банку перенавчати співробітників, переводити їх на інші посади або пропонувати достроковий вихід на пенсію.
«Це було не зовсім вдало сформульовано. Я думаю, що зникатимуть старі професії. Якщо бек-офісні посади зникають, нам потрібно більше працівників для роботи з більшою кількістю клієнтів», - пояснив Даймон.
Водночас він попередив про ризики надто швидкого переходу до автоматизації:
«Я думаю, що суспільство має замислитися над тим, що станеться, якщо це відбуватиметься занадто швидко».
ШІ пришвидшує хвилю скорочень у фінансовому та криптосекторі
Заяви глави JPMorgan пролунали на тлі масштабних скорочень у технологічному, фінансовому та криптовалютному секторах, де компанії дедалі активніше замінюють частину функцій системами на базі ШІ.
Серед останніх прикладів:
Аналітики зазначають, що фінансовий сектор входить у нову фазу автоматизації, де ШІ поступово переходить від допоміжних функцій до ролей із високою доданою вартістю.
