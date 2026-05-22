Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

НБУ пояснив, чому виступає проти змін в оподаткуванні банків

Податок на прибуток банків у розмірі 50% в поточних умовах становить загрозу для подальшої кредитної експансії та загалом здатності банків у необхідних обсягах підтримувати економіку країни в умовах війни та повоєнної відбудови.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Національного банку України.

У Нацбанку зазначають, що по-перше, екстраподаток суттєво обмежує кредитний потенціал банків; по-друге, ефективність такого кроку для бюджету сумнівна; по-третє, непропорційне навантаження дискримінує галузь та відлякує інвесторів.

Зауважується, що на відміну від кризи 2014-2016 років, банки зараз не посилюють шоки війни для економіки, а згладжують їх. Крім того, вони і далі несуть значний фінансовий та операційний тягар війни, забезпечують безперебійний доступ до своїх послуг для бізнесу та населення. Однак ситуація може дуже швидко змінитися. Водночас інструментарій Національного банку для пом'якшення негативних ефектів від екстраподатку на капітал майже вичерпано, і подальші кроки можуть зірвати план інтеграції в ЄС.

Економіка країни потребує підтримки, а для повноцінної підтримки банківська система має зростати, а екстраподаток нівелює це зростання.

У підсумку такі точкові рішення не знижують актуальність системної реформи із розширення податкової бази, зокрема за рахунок детінізації економіки, відповідно до меморандуму з МВФ. Натомість системне збільшення навантаження на найбільш прозорий сегмент економіки провокує податковий арбітраж та нівелює зусилля з детінізації економіки.
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,2341
  0,0070
 0,02
EUR
 1
 51,3027
  0,0007
 0,00

Курс обміну валют на вчора, 09:38
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,8450  0,11 0,24 44,4117  0,05 0,11
EUR 51,1354  0,14 0,28 51,7038  0,06 0,11

Міжбанківський ринок на вчора, 17:05
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,2400  0,02 0,03 44,2700  0,02 0,03
EUR 51,3007  0,04 0,07 51,3133  0,02 0,04

