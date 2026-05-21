21.05.26
14:52
НБУ послабив довідковий курс до нового мінімуму – 44,24/$1
13:42 21.05.2026 |
Національний банк України (НБУ) 21 травня встановив довідковий курс гривні до долара на рівні 44,2412 грн/$1, за день він послабився майже на 5 коп. та другий день поспіль оновив історичний мінімум.
Напередодні Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на 21 травня на новому мінімальному рівні 44,2271 грн/$1, послабивши його за день майже 7 коп.
З початку 2026 року довідковий курс гривні до долара послабився майже на 4,9%, тоді як офіційний курс - на 4,4%.
|Показник
|20.05.2026
|21.05.2026
|Зміна. %
|Довідковий курс гривні до долара США (UAH/$)
|44.1955
|44.2412
|0.10
|
|
