НБУ послабив довідковий курс до нового мінімуму – 44,24/$1

Національний банк України (НБУ) 21 травня встановив довідковий курс гривні до долара на рівні 44,2412 грн/$1, за день він послабився майже на 5 коп. та другий день поспіль оновив історичний мінімум.

Напередодні Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на 21 травня на новому мінімальному рівні 44,2271 грн/$1, послабивши його за день майже 7 коп.

З початку 2026 року довідковий курс гривні до долара послабився майже на 4,9%, тоді як офіційний курс - на 4,4%.





Показник 20.05.2026 21.05.2026 Зміна. % Довідковий курс гривні до долара США (UAH/$) 44.1955 44.2412 0.10



