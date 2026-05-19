НБУ переніс запровадження буферів капіталу для банків на 2027 рік

Національний банк України уточнив ухвалене в березні 2026 року рішення щодо початку формування банками та банківськими групами буфера системної важливості.

"Так, формування буфера системної важливості здійснюватиметься після визначення банків системно важливими у 2027 році. Відповідно, банки та банківські групи повинні будуть дотримуватися вимог щодо формування буфера системної важливості, починаючи з 01 січня 2028 року", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що графік упровадження такого буфера був скоригований через зміну зовнішніх умов та з огляду на необхідність забезпечувати спроможність банків підтримувати кредитами відновлення критичної інфраструктури, зокрема енергетики.

Запровадження буфера спрямоване на забезпечення стійкості банківської системи та передбачене покроковою імплементацією директив ЄС.

Нові вимоги затверджені постановою правління НБУ від 16 травня 2026 року №52, яка набирає чинності з 19 травня 2026 року.

Як зазначалося у рішенні Нацбанку від 9 березня 2026 року, «метою формування буферів капіталу є створення його запасу для підвищення спроможності банків протистояти ризикам у період фінансової та економічної нестабільності. Водночас наявність буферів капіталу забезпечує необхідну гнучкість регуляторних вимог, адже дає змогу використовувати накопичений запас міцності в умовах криз для підтримки активності в кредитуванні».

Регулятор підкреслює, що тривалий час відсутність у вітчизняних банках буферів капіталу компенсувалася підвищеними мінімальними значеннями нормативів достатності капіталу. Тож із запровадженням буферів зникає необхідність у таких підвищених значеннях.

Мінімальні значення нормативів достатності капіталу у відповідності до вимог європейського законодавства:

8% - для нормативу достатності регулятивного капіталу;

6% - для нормативу достатності капіталу 1 рівня;

4,5% - для нормативу достатності основного капіталу 1 рівня.