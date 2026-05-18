Внески на добровільне пенсійне страхування цьогоріч сягнули ₴37,6 млн

До системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування за січень - квітень 2026 року надійшло 37,6 млн грн добровільних внесків.

Про це повідомив Пенсійний фонд України у Фейсбуці, передає Укрінформ.

Так, з початку 2026 року, станом на 1 травня 2026 року, у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування здійснено 15805 добровільних платежів на загальну суму 37,6 млн грн.

Зокрема, 13763 добровільних внесків були зроблені для набуття власного страхового стажу. Ще 2042 платників переказали кошти на користь інших осіб.





Зазначається, що 9104 або 57% платежів зроблені в розмірі мінімального страхового внеску, який із 1 січня 2026 року становить 1 902,34 грн.

Загалом із часу реалізації сервісу, з березня 2023 року, через портал електронних послуг ПФУ було здійснено близько 82,8 тис. платежів на загальну суму 189,6 млн грн.