Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Національний банк України запровадить новий курсовий бенчмарк для євро з 1 вересня

17:04 14.05.2026 |

Фінанси

Національний банк з 1 вересня 2026 року планує розраховувати довідкове значення курсу гривні до євро станом на 12:00, повідомила пресслужба регулятора в четвер. Зараз такий індикатор є тільки для долара.

Наразі ці пропозиції винесено на громадське обговорення, яке триватиме до 3 червня 2026 року.

На початку 2024 року року НБУ вперше публічно порушив питання про можливість переприв'язати курс гривні до євро замість долара. Тоді регулятор пояснив, що за операціями з купівлі безготівкової валюти клієнтами частка угод у євро впритул наблизилася до 50% і учасники ринку відчувають потребу в розрахунку індикатора довідкового значення курсу гривні до євро.

У жовтні того ж року НБУ запропонував до обговорення проєкт нових підходів до розрахунків та оприлюднення індикаторів валютного ринку, який передбачає запровадження нового курсового бенчмарку для євро.

Його розрахунок пропопонується здійснювати щоденно шляхом перемноження довідкового курсу гривні до долара США станом на 12 годину та середнього значення котирувань BFIX дол./євро.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,9569
  0,0125
 0,03
EUR
 1
 51,4384
  0,0630
 0,12

Курс обміну валют на сьогодні, 09:36
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,6188  0,01 0,03 44,1516  0,01 0,03
EUR 51,2764  0,03 0,06 51,8492  0,10 0,19

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:10
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,9600  0,01 0,02 43,9900  0,01 0,02
EUR 51,4024  0,08 0,15 51,4287  0,07 0,14

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес