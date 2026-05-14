Національний банк України запровадить новий курсовий бенчмарк для євро з 1 вересня
17:04 14.05.2026 |
Національний банк з 1 вересня 2026 року планує розраховувати довідкове значення курсу гривні до євро станом на 12:00, повідомила пресслужба регулятора в четвер. Зараз такий індикатор є тільки для долара.
Наразі ці пропозиції винесено на громадське обговорення, яке триватиме до 3 червня 2026 року.
На початку 2024 року року НБУ вперше публічно порушив питання про можливість переприв'язати курс гривні до євро замість долара. Тоді регулятор пояснив, що за операціями з купівлі безготівкової валюти клієнтами частка угод у євро впритул наблизилася до 50% і учасники ринку відчувають потребу в розрахунку індикатора довідкового значення курсу гривні до євро.
У жовтні того ж року НБУ запропонував до обговорення проєкт нових підходів до розрахунків та оприлюднення індикаторів валютного ринку, який передбачає запровадження нового курсового бенчмарку для євро.
Його розрахунок пропопонується здійснювати щоденно шляхом перемноження довідкового курсу гривні до долара США станом на 12 годину та середнього значення котирувань BFIX дол./євро.
