У квітні Фонд гарантування реалізував активи неплатоспроможних банків на ₴23,6 млн
08:40 15.05.2026 |
Сума реалізації активів банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, у квітні 2026 року становила 23,6 млн грн.
Як передає Укрінформ, про це повідомив ФГВФО.
«Результативними були 8 аукціонів з продажу активів двох банків на загальну суму 23,6 млн грн. 71,4% із цієї суми (майже 16,9 млн грн) забезпечено завдяки продажу нерухомого майна. Решту склали продаж пулу кредитів фізичних осіб (3,6 млн грн), кредитів юридичних осіб (2,9 млн грн), дебіторської заборгованості (0,2 млн грн) та основних засобів (0,09 млн грн)», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що успішними були аукціони з продажу активів АТ «Комінвестбанк» - 20 млн грн та АТ «МР банк» - 3,6 млн грн.
Станом на 14 травня за результатами успішних аукціонів за квітень отримано оплату за сім лотів на суму 20 млн грн. Кошти за один лот на суму 3,6 млн грн поки очікуються.
У Фонді гарантування зауважили, що кошти, одержані від продажу активів, спрямовуються на розрахунки з кредиторами банків, що ліквідуються.
