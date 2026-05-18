У квітні обсяги кредитів зросли на 2,3%, депозитів — на 2,6% — Національний банк України

08:48 18.05.2026 |

Фінанси

Банки у квітні 2026 року наростили обсяг кредитування на 2,3%, або на 28,8 млрд грн, - до 1 трлн 292,3 млрд грн і збільшили депозитну базу на 2,6%, або на 81,6 млрд грн, - до 3 трлн 246,8 млрд грн, свідчить статистика Національного банку України.

Згідно з даними регулятора, головний внесок у зростання кредитного портфеля забезпечив корпоративний сектор, де обсяг кредитів підвищився на 2,8%, або на 24,8 млрд грн, - до 912,6 млрд грн.

При цьому гривневі кредити бізнесу збільшились на 3,7%, або на 21,9 млрд грн, - до 609,3 млрд грн, тоді як валютні додали 0,3%, або $21,6 млн, - до $6,88 млрд у доларовому еквіваленті.

Водночас домашні господарства збільшили обсяг кредитного портфелю на 1,2%, або на 4,5 млрд грн, - до 373,3 млрд грн.

Обсяг депозитів у квітні зріс як у корпоративному сегменті, так і серед населення: депозити бізнесу збільшилися на 2,4%, або на 40,1 млрд грн, - до 1 трлн 683,4 млрд грн, домогосподарств - на 2,8%, або майже на 40,0 млрд грн, - до 1 трлн 479,4 млрд грн.

Гривневі депозити корпоративного сектору збільшилися на 1,9%, або на 23,7 млрд грн, - до 1 трлн 240,3 млрд грн, а депозити в іноземній валюті - на 3,2%, або майже на $309 млн, - до $10 млрд 52,1 млн.

Щодо депозитів домогосподарств, то їхній обсяг у нацвалюті зріс на 3,3%, або на 31,3 млрд грн, - до 986,7 млрд грн, а в іноземній валюті - на 1,1%, або на $125,8 млн, - до $11 млрд 176,5 млн.

Нацбанк зазначив, що протягом квітня курс долара зріс на 0,4%, або майже на 17 коп., - до 44,0820 грн/$1.

Порівняно з квітнем 2025 року обсяг гривневих кредитів юрособам у квітні 2026 року майже не змінився, тоді як портфель кредитів населенню в нацвалюті зріс на 28,0%. Водночас валютне кредитування бізнесу збільшилося на 13,9%, а населення - зменшилося на 3,2%.

Депозити юросіб у нацвалюті у квітні 2026 року були на 13,7% більшими, ніж у квітні минулого року, а в іноземній валюті - на 2,1%. У домогосподарств гривневі вклади за цей період зросли на 19,8%, валютні - на 7,2%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,0724
  0,1155
 0,26
EUR
 1
 51,2606
  0,1778
 0,35

Курс обміну валют на сьогодні, 09:51
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,7232  0,13 0,29 44,3244  0,16 0,36
EUR 51,0368  0,04 0,09 51,7004  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,1650  0,05 0,10 44,1950  0,04 0,08
EUR 51,3859  0,10 0,19 51,4164  0,09 0,17

