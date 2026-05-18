НБУ зменшує присутність на валютному ринку: інтервенції впали на 8,4%

Національний банк України (НБУ) минулого тижня зменшив інтервенції на міжбанківському ринку на $65,9 млн, або на 8,4%, - до $717,7 млн, свідчить статистика на сайті регулятора.

Згідно з даними Нацбанку, за перші чотири дні минулого тижня середньоденне негативне сальдо купівлі та продажу юрособами валюти зменшилось до $81,5 млн з $103,6 млн за такий самий період тижнем раніше та сумарно становило $325,8 млн.

На готівковому ринку негативне сальдо зменшилося: з суботи по четвер воно становило $9,5 млн проти $13,2 млн на позаминулому тижні, а продаж безготівкової валюти всі ці дні перевищував її купівлю.

Офіційний курс гривні до долара, який розпочав минулий тиждень із позначки 43,8550 грн/$1, на кінець тижня послабився до 43,9569 грн/$1.

Така сама динаміка спостерігалася і на готівковому ринку, курс гривні упродовж минулого тижня послабився: курс купівлі на 8 коп. - до 43,64 грн/$1, продажу - на 10 коп., до 44,02 грн/$1.