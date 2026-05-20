Мінфін залучив ₴2,3 мільярда через розміщення ОВДП
Міністерство фінансів України 19 травня 2026 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики залучило до державного бюджету 2,3 млрд гривень.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.
"До держбюджету залучено 2,3 млрд грн під час сьогоднішнього аукціону з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП)", - ідеться в повідомленні.
У міністерстві зазначили, що облігації в гривні строком 1,2 року зі ставкою 15,15% річних забезпечили надходження 332 млн грн.
Облігації в гривні строком 2 роки з дохідністю 15,87% річних залучили до бюджету 1,983 млн грн.
За даними міністерства, від початку 2026 року держава вже залучила від продажу ОВДП понад 147,9 млрд грн, а з початку повномасштабної війни - понад 2,2 трлн грн.
