Мінфін залучив ₴2,3 мільярда через розміщення ОВДП

13:42 20.05.2026 |

Фінанси, Економіка

Міністерство фінансів України 19 травня 2026 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики залучило до державного бюджету 2,3 млрд гривень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.

"До держбюджету залучено 2,3 млрд грн під час сьогоднішнього аукціону з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП)", - ідеться в повідомленні.

У міністерстві зазначили, що облігації в гривні строком 1,2 року зі ставкою 15,15% річних забезпечили надходження 332 млн грн.

Облігації в гривні строком 2 роки з дохідністю 15,87% річних залучили до бюджету 1,983 млн грн.

За даними міністерства, від початку 2026 року держава вже залучила від продажу ОВДП понад 147,9 млрд грн, а з початку повномасштабної війни - понад 2,2 трлн грн.
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,1530
  0,0061
 0,01
EUR
 1
 51,2970
  0,1130
 0,22

Курс обміну валют на сьогодні, 09:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,7391  0,01 0,01 44,3617  0,01 0,03
EUR 50,9913  0,14 0,28 51,6470  0,12 0,24

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:08
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,1900  0,04 0,09 44,2250  0,05 0,10
EUR 51,2267  0,07 0,13 51,2540  0,06 0,12

