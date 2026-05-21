Бізнес

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ЄС аналізує ефективність MiCA з огляду на зміни крипторегулювання у США й Азії

Європейська комісія запустила офіційні консультації щодо регулювання MiCA. У Брюсселі хочуть оцінити, наскільки чинні криптоправила ЄС залишаються актуальними в умовах ринку цифрових активів, що швидко змінюється.

Регулятор запропонував учасникам ринку, компаніям і приватним особам надати свої коментарі та пропозиції до 31 серпня 2026 року.

Перегляд зачіпає основні елементи MiCA, зокрема правила для емітентів цифрових активів, стейблкоїнів, електронних грошей і постачальників криптовалютних послуг. В Єврокомісії заявили, що приводом для консультацій стали триваюча трансформація ринку та помітні зміни глобального регуляторного ландшафту.

Паралельно Брюссель запустив два окремі напрями обговорень. Один орієнтований на публічні коментарі, другий - на більш технічні та юридичні відгуки з боку фінансових організацій, регуляторів і галузевих компаній.


Проблема конкурентоспроможності

В ЄС зазначили, що регулювання галузі активно розвивається і за межами Європи. Зокрема, власні масштабні законодавчі ініціативи останніми місяцями просувають США та низка азійських країн.

Консультації відбуваються на тлі наближення дедлайну липня 2026 року. До цього терміну компанії, що працюють за перехідними режимами MiCA, мають отримати повноцінну авторизацію.

3 травня Zerohash стала першою компанією, що одночасно отримала повну ліцензію CASP за MiCA та ліцензію установи електронних грошей від центрального банку Нідерландів.

Крім того, 15 травня Польща ухвалила внутрішній законопроєкт для впровадження регламенту MiCA на національному рівні.

Голова європейського політичного напряму Coinbase Кеті Гарріс заявила, що нинішній перегляд має бути спрямований на поліпшення чинної системи, а не на повний перегляд її основ. За її словами, MiCA вже стала одним із перших глобальних прикладів гармонізованого регулювання крипторинку.

«Ми підтримуємо цілеспрямовані поліпшення, які дозволять Європі зберегти баланс між надійними механізмами захисту та глобальною конкурентоспроможністю», - зазначила Гарріс.

У квітні Європейський центральний банк підтримав ініціативу щодо централізації нагляду за великими транскордонними компаніями. Передбачається, що контроль над ними перейде під управління ESMA - європейського регулятора ринків цінних паперів.
За матеріалами: incrypted.com
Ключові теги: bitcoin, ЄС
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,2271
  0,0741
 0,17
EUR
 1
 51,3034
  0,0064
 0,01

Курс обміну валют на сьогодні, 09:38
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,8450  0,11 0,24 44,4117  0,05 0,11
EUR 51,1354  0,14 0,28 51,7038  0,06 0,11

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:14
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,2400  0,02 0,03 44,2700  0,02 0,03
EUR 51,4245  0,16 0,31 51,4461  0,15 0,30

