Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нацбанк розповів про фейкові листи та нову фішингову загрозу

Національний банк (НБУ) попереджає про нову шахрайську кампанію з розсилання листів зі шкідливими вкладеннями, що імітують офіційний лист від НБУ.

Про це повідомляється в Telegram-каналі НБУ.

Зловмисники надсилають листи з різних електронних адрес, нібито від імені Національного банку України. Оформлення листа нагадує дизайн сторінки офіційного сайту НБУ.

У тексті листа зловмисники спонукають перейти за посиланням та завантажити архів із переліком документів, однак насправді в архіві міститься шкідливе програмне забезпечення для віддаленого доступу до вашого комп'ютера.

Для електронного листування працівники НБУ використовують виключно офіційну корпоративну пошту, що містить домен @bank.gov.ua.

"Не переходьте за доданими посиланнями та не завантажуйте жодних файлів!" - закликають у Нацбанку.

За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,2341
  0,0070
 0,02
EUR
 1
 51,3027
  0,0007
 0,00

Курс обміну валют на сьогодні, 09:49
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,7908  0,05 0,12 44,4104  0,00 0,00
EUR 51,0980  0,04 0,07 51,6916  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на вчора, 17:05
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,2400  0,02 0,03 44,2700  0,02 0,03
EUR 51,3007  0,04 0,07 51,3133  0,02 0,04

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес