Нацбанк розповів про фейкові листи та нову фішингову загрозу
09:51 22.05.2026 |
Національний банк (НБУ) попереджає про нову шахрайську кампанію з розсилання листів зі шкідливими вкладеннями, що імітують офіційний лист від НБУ.
Про це повідомляється в Telegram-каналі НБУ.
Зловмисники надсилають листи з різних електронних адрес, нібито від імені Національного банку України. Оформлення листа нагадує дизайн сторінки офіційного сайту НБУ.
У тексті листа зловмисники спонукають перейти за посиланням та завантажити архів із переліком документів, однак насправді в архіві міститься шкідливе програмне забезпечення для віддаленого доступу до вашого комп'ютера.
Для електронного листування працівники НБУ використовують виключно офіційну корпоративну пошту, що містить домен @bank.gov.ua.
"Не переходьте за доданими посиланнями та не завантажуйте жодних файлів!" - закликають у Нацбанку.
На Google I/O 2026 у Маунтін-В'ю компанія Google представила найбільше переосмислення Search за останні роки. AI Mode тепер працює на Gemini 3.5 Flash і отримав три принципово нові можливості: фонові інформаційні агенти, кастомні міні-застосунки та Universal Cart - єдиний агентний кошик для покупок.
