Долар США слабо змінюється до основних світових валют

Курс американського долара слабко змінюється в парах з євро і фунтом стерлінгів, трохи зміцнюється до японської єни вранці в п'ятницю.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара проти шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), опускається на 0,03%, тоді як ширший WSJ Dollar Index додає 0,05%.

У центрі уваги ринку залишається ситуація на Близькому Сході. Аналітики побоюються, що можлива заборона Іраном вивезення збагаченого урану ще більше ускладнить переговорний процес між Тегераном і Вашингтоном, для якого тема іранської ядерної програми є ключовою.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що в процесі вироблення можливої угоди з Іраном спостерігаються позитивні тенденції. Він також зазначив, що президент США Дональд Трамп завжди надавав перевагу варіанту з дипломатією, однак може вдатися і до інших варіантів, якщо домовитися не вдасться.

Збереження високих цін на нафту на тлі тривалого блокування Ормузької протоки посилює побоювання щодо прискорення інфляції, яке може підштовхнути центральні банки до підвищення процентних ставок.

Трейдери, які до початку війни в Ірані очікували двох знижень ключової ставки Федрезерву до кінця поточного року, тепер допускають посилення грошово-кредитної політики американського ЦБ, оцінюють ймовірність такого сценарію приблизно в 40%.

Експерт Federated Hermes Мітч Резнік звернув увагу на формування незвично сильного взаємозв'язку між цінами на нафту та очікуваннями щодо ставок. За його словами, це свідчить про значні масштаби нафтового шоку.

"Те, що спочатку здавалося лише зміною інфляційних очікувань, тепер безпосередньо впливає на фактичну інфляцію, зміцнює думку про те, що центральним банкам доведеться довше дотримуватися більш жорсткої політики для відновлення цінової стабільності", - сказав Резнік.

Євро за даними на 9:40 кч торгується на рівні $1,1615 порівняно з $1,1620 на закриття попередньої сесії.

Вартість фунта до долара становить $1,3430 проти $1,3431 за підсумками торгів у четвер.

Курс американської валюти в парі з єною зріс до 159,09 єни порівняно зі 158,99 єни напередодні.

Тиск на єну чинить ослаблення очікувань посилення ГКП японським центробанком після виходу нових даних щодо інфляції.

Як стало відомо в п'ятницю, зростання споживчих цін у Японії у квітні сповільнилося до 1,4% у річному вимірі з 1,5% у березні. Темп зростання споживчих цін без урахування свіжих продуктів харчування (ключовий показник, що відстежується Банком Японії) знизився до мінімальних за чотири роки 1,4% з 1,8%.

У парі з офшорним юанем долар торгується 6,8007 юаня проти 6,8001 юаня наприкінці попередніх торгів.

