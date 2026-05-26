Долар зміцнюється до основних світових валют на новинах про удари по Ірану

Курс долара США помірно зростає до євро, фунта стерлінгів та єни вранці у вівторок на тлі підвищеного попиту на захисні активи.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), піднімається на 0,1%, ширший WSJ Dollar Index - на 0,09%.

Військові США завдали ударів по двох катерах Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) і позиції зенітно-ракетного комплексу в Бендер-Аббасі на півдні Ірану, повідомила журналістка Fox News Дженніфер Гріффін.

Тим часом держсекретар США Марко Рубіо заявив, що переговори з Іраном у Катарі тривають, однак узгодження формулювань в угоді між Вашингтоном і Тегераном може зайняти кілька днів.

Тим часом член виконавчої ради Європейського центрального банку (ЄЦБ) Ізабель Шнабель заявила в інтерв'ю Reuters, що регулятору, ймовірно, доведеться підвищити основні відсоткові ставки в червні, навіть якщо до цього часу США та Ірану вдасться підписати мирну угоду.

"З урахуванням масштабу і тривалості шоку, що спостерігається, ігнорувати його більше не можна, - сказала вона. - Виходячи з наявної на цей момент інформації, я вважаю, що в червні знадобиться підвищення ставок".

Голова французького ЦБ Франсуа Віллеруа де Гало, який покине свою посаду наприкінці травня, заявив в інтерв'ю газеті Le Figaro, що регулятор без вагань вживе заходів для стримування інфляції та її повернення до цільового рівня в 2%.

Пара євро/долар за даними на 9:19 кч торгується на рівні $1,1631 порівняно з $1,1643 на закриття попередньої сесії, єдина європейська валюта втрачає близько 0,1%.

Вартість фунта до долара опустилася на 0,2% і становить $1,3474 проти $1,3505 за підсумками торгів у понеділок.

Курс американської валюти в парі з ієною зріс на 0,1% і перебуває на рівні 159,06 єни порівняно зі 158,91 єни на закриття попередньої сесії.

Долар у парі з офшорним юанем стабільний на рівні 6,7875 юаня.

