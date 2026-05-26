Приватні й іноземні банки мали найвищі темпи бізнес-кредитування в І кварталі — НБУ

В Україні найшвидший приріст кредитів бізнесу в січні - березні 2026 року показали приватні та іноземні банки, за строками погашення - кредити терміном понад три роки, за галузями - підприємства торгівлі, машинобудування (насамперед ОПК) та будівництва.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Національний банк у Фейсбуці з посиланням на Огляд банківського сектору за перший квартал цього року.

"Упродовж першого кварталу банки всіх груп активно кредитували бізнес. Найбільший та найшвидший приріст показали приватні та іноземні банки - 10,6% (+30,7% р/р) та 6,8% (+37,9% р/р) відповідно", - йдеться в звіті.

Приріст кредитів від державних банків за перший квартал був дещо помірнішим - 3,7% (+28,2% у річному вимірі).

За даними регулятора, гривневі кредитні ставки для бізнесу знизилися до 15,1% річних, зокрема, найнижчу середню ставку - 13,3% річних - надалі пропонували іноземні банки.

Як зазначили в НБУ, в січні - березні жвавіше зростали кредити у торгівлі, машинобудуванні, насамперед ОПК, та у будівництві. Водночас в абсолютних обсягах найбільше коштів отримали компанії торгівлі, харчопрому та аграрії.