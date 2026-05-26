Приватні й іноземні банки мали найвищі темпи бізнес-кредитування в І кварталі — НБУ

В Україні найшвидший приріст кредитів бізнесу в січні - березні 2026 року показали приватні та іноземні банки, за строками погашення - кредити терміном понад три роки, за галузями - підприємства торгівлі, машинобудування (насамперед ОПК) та будівництва.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Національний банк у Фейсбуці з посиланням на Огляд банківського сектору за перший квартал цього року.

"Упродовж першого кварталу банки всіх груп активно кредитували бізнес. Найбільший та найшвидший приріст показали приватні та іноземні банки - 10,6% (+30,7% р/р) та 6,8% (+37,9% р/р) відповідно", - йдеться в звіті.

Приріст кредитів від державних банків за перший квартал був дещо помірнішим - 3,7% (+28,2% у річному вимірі).

За даними регулятора, гривневі кредитні ставки для бізнесу знизилися до 15,1% річних, зокрема, найнижчу середню ставку - 13,3% річних - надалі пропонували іноземні банки.
Як зазначили в НБУ, в січні - березні жвавіше зростали кредити у торгівлі, машинобудуванні, насамперед ОПК, та у будівництві. Водночас в абсолютних обсягах найбільше коштів отримали компанії торгівлі, харчопрому та аграрії.
За матеріалами: Економічна правда
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,2447
  0,0172
 0,04
EUR
 1
 51,5274
  0,1969
 0,38

Курс обміну валют на сьогодні, 10:06
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,8636  0,01 0,03 44,4116  0,01 0,02
EUR 51,1828  0,10 0,19 51,7996  0,07 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,2700  0,03 0,07 44,3000  0,03 0,07
EUR 51,5302  0,02 0,04 51,5519  0,03 0,06

