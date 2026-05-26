Фінансові новини
- |
- 26.05.26
- |
- 13:23
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Приватні й іноземні банки мали найвищі темпи бізнес-кредитування в І кварталі — НБУ
11:40 26.05.2026 |
В Україні найшвидший приріст кредитів бізнесу в січні - березні 2026 року показали приватні та іноземні банки, за строками погашення - кредити терміном понад три роки, за галузями - підприємства торгівлі, машинобудування (насамперед ОПК) та будівництва.
Як передає Укрінформ, про це повідомив Національний банк у Фейсбуці з посиланням на Огляд банківського сектору за перший квартал цього року.
"Упродовж першого кварталу банки всіх груп активно кредитували бізнес. Найбільший та найшвидший приріст показали приватні та іноземні банки - 10,6% (+30,7% р/р) та 6,8% (+37,9% р/р) відповідно", - йдеться в звіті.
Приріст кредитів від державних банків за перший квартал був дещо помірнішим - 3,7% (+28,2% у річному вимірі).
За даними регулятора, гривневі кредитні ставки для бізнесу знизилися до 15,1% річних, зокрема, найнижчу середню ставку - 13,3% річних - надалі пропонували іноземні банки.
Читайте також: НБУ розкритикував законопроєкт про оподаткування банків: які ризики
Як зазначили в НБУ, в січні - березні жвавіше зростали кредити у торгівлі, машинобудуванні, насамперед ОПК, та у будівництві. Водночас в абсолютних обсягах найбільше коштів отримали компанії торгівлі, харчопрому та аграрії.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У США погодили потенційну угоду щодо постачання Україні компонентів та послуг для HAWK
|Суд у Казахстані дозволив стягнути $1,4 млрд з Газпрому на користь Нафтогазу
|ЄС і Україна узгодили €8,35 млрд макрофіну в межах кредитної програми на €90 млрд
|10 спірних новацій Цивільного кодексу: у чому суть конфлікту
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Золото реагує ростом на сигнали про можливий мир у Близькосхідному регіоні
|Приватні й іноземні банки мали найвищі темпи бізнес-кредитування в І кварталі — НБУ
|Долар зміцнюється до основних світових валют на новинах про удари по Ірану
|Банківські депозити населення збільшилися на понад ₴40 млрд
|Бізнес отримав ₴4 млрд доступних кредитів за тиждень — програма «5-7-9%»
|Суд у Лондоні відхилив апеляцію ексвласників ПриватБанку на рішення про стягнення з них $3 млрд – банк
Бізнес
|Bosch і Mercedes-Benz готують спільну технологічну розробку для автомобільних систем
|На шляху до 6G: вчені досягли швидкості передачі даних 112 Гбіт/с
|Рівень задоволеності власників смартфонів у США: Samsung обійшла Apple
|Генерація Android-додатків із тексту: новий крок Google у ШІ-розробці
|Microsoft відмовляється від SMS-кодів для підтвердження особи та переходить на ключі доступу
|Google перетворила пошук на персонального агента, який автоматично відстежує ціни
На Google I/O 2026 у Маунтін-В'ю компанія Google представила найбільше переосмислення Search за останні роки. AI Mode тепер працює на Gemini 3.5 Flash і отримав три принципово нові можливості: фонові інформаційні агенти, кастомні міні-застосунки та Universal Cart - єдиний агентний кошик для покупок.
|Для роботи Gemini Intelligence потрібні смартфони з 12 ГБ RAM і флагманськими чипами