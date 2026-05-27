27.05.26
- 15:23
Долар США слабко знижується до євро та юаня, стабільний до фунта та єни
12:35 27.05.2026 |
Курс долара США помірно знижується до євро і юаня вранці в середу, слабко змінюється до єни і фунта стерлінгів.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), опускається на 0,05%, ширший WSJ Dollar Index - на 0,03%.
Конфлікт на Близькому Сході залишається в центрі уваги ринків за відсутності важливих статданих і засідань центробанків. Раніше держсекретар США Марко Рубіо заявив, що переговори з Іраном у Катарі тривають, проте узгодження формулювань може зайняти кілька днів. Він укотре повторив, що президент США Дональд Трамп має намір укласти угоду з Тегераном.
Тривалий конфлікт чинить підвищувальний тиск на ціни в найбільших економіках світу, що збільшує ймовірність підйому ключових процентних ставок. Аналітики та учасники ринку чекають щонайменше двох підвищень ставок цього року від Європейського центрального банку і бачать приблизно 37%-ву ймовірність одного підйому ставки Федрезервом.
Пара євро/долар за даними на 9:15 кч торгується на рівні $1,1639 порівняно з $1,1632 на закриття попередньої сесії, єдина європейська валюта додає близько 0,1%.
Вартість фунта до долара змінюється слабо і становить $1,3448 проти $1,3446 за підсумками торгів у вівторок.
Курс американської валюти в парі з єною перебуває на рівні 159,36 єни порівняно з 159,29 єни на закриття попередньої сесії.
Голова Банку Японії Кадзуо Уеда заявив, що регулятор має уважно стежити за наслідками стрибка цін на нафту для базової інфляції.
"Досвід Японії говорить про те, що нафтовий ціновий шок ніколи не обмежується тільки нафтою. Це тест для всього цінового режиму", - сказав він, під час виступу на дводенній міжнародній банківській конференції в Токіо.
Долар у парі з офшорним юанем просів приблизно на 0,1% і торгується на рівні 6,7813 юаня.
На Google I/O 2026 у Маунтін-В'ю компанія Google представила найбільше переосмислення Search за останні роки. AI Mode тепер працює на Gemini 3.5 Flash і отримав три принципово нові можливості: фонові інформаційні агенти, кастомні міні-застосунки та Universal Cart - єдиний агентний кошик для покупок.
