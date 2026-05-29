Долар США слабо зміцнюється до основних світових валют

Курс долара США слабко підвищується до євро, фунта стерлінгів та єни вранці в п'ятницю. Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,04%, ширший WSJ Dollar Index стабільний. Учасники ринку оцінюють геополітичні новини та статдані США. Видання Axios написало в четвер із посиланням на джерела, що учасники переговорів США та Ірану завершили підготовку проєкту меморандуму про взаєморозуміння щодо завершення збройного конфлікту і старту переговорів з ядерної проблеми, і що тепер документ має бути погоджений американським президентом Дональдом Трампом. За даними Axios, меморандум передбачає відновлення судноплавства в Ормузькій протоці та зобов'язання Ірану щодо її розмінування протягом 30 днів. Напруженість на Близькому Сході надавала підтримку долару США, який вважається захисним активом, зазначив аналітик UBS Asset Management Массіміліано Кастеллі. Експерт очікує ослаблення американської валюти після завершення близькосхідної кризи. Ціни на нафту знижуються завдяки надіям на деескалацію конфлікту, що сприяє зменшенню побоювань щодо прискорення інфляції та посилення політики центральними банками. Як засвідчили опубліковані напередодні дані, індекс споживчих цін (індикатор PCE) у США у квітні збільшився на 0,4% проти попереднього місяця і на 3,8% у річному виразі. Аналітики, опитані Trading Economics, у середньому прогнозували зростання першого показника на 0,5%, другого – на 3,8%. У березні підвищення PCE становило відповідно 0,7% і 3,5%. Індекс PCE Core, який не враховує вартість продуктів харчування та енергоресурсів, минулого місяця зріс на 0,2% за місяць і на 3,3% за рік (0,3% і 3,2% у березні). Федеральна резервна система уважно відстежує динаміку індексу PCE Core під час оцінки ризиків інфляції. Євро за даними на 9:05 кч торгується на рівні $1,1647 порівняно з $1,1652 на закриття попередньої сесії. Курс фунта знизився до $1,3439 з $1,3445 напередодні. Вартість американської валюти в парі з єною становить 159,32 єни проти 159,25 єн за підсумками попередніх торгів. Проти офшорного юаня долар торгується на рівні 6,7684 юаня порівняно з 6,7735 юаня на закриття ринку в четвер.