Швейцарія закрила питання біткоїн-резерву після невдалої криптоініціативи

Bitcoin Initiative, яка намагалася змусити Швейцарський національний банк (SNB) додати біткоїн до валютних резервів, фактично припиняє кампанію через нестачу підписів для проведення референдуму. Про це повідомили у Reuters.

Активістам вдалося зібрати лише близько половини від необхідних 100 000 підписів, передбачених законодавством Швейцарії.

Кампанія тривала 18 місяців і мала на меті внести зміни до конституції країни, щоб зобов'язати SNB зберігати біткоїн поряд із золотом та іноземною валютою.

Засновник Bitcoin Initiative Ів Беннаїм визнав невдачу кампанії, але заявив, що дискусія навколо ролі біткоїна у фінансовій системі все ж просунулась вперед.

«Ми знали з самого початку, що це буде складне завдання», - заявив він Reuters.

За його словами, наразі ініціативу вирішили не продовжувати.

Водночас він наголосив, що кампанія допомогла привернути увагу до питання використання біткоїна як альтернативного резервного активу.

У Швейцарському національному банку вкотре заявили, що криптовалюти не відповідають вимогам до резервних активів.

Регулятор пояснив, що резерви повинні залишатися ліквідними, зберігати вартість, а також дозволяти швидко збільшувати або скорочувати баланс банку.

У SNB вважають, що висока волатильність криптовалют та недостатня ліквідність ринку роблять біткоїн непридатним для державних резервів.

Ще у квітні 2025 року президент SNB Мартін Шлегель заявляв, що біткоїн є «занадто волатильним» для резервної політики країни. Тоді Bitcoin Initiative стверджувала, що додавання першої криптовалюти могло б підвищити прибутковість резервного портфеля Швейцарії.

Попри провал референдуму, прихильники криптовалют продовжують наполягати, що біткоїн може стати альтернативою долару та євро.

Тим часом окремі регулятори вже тестують криптоактиви. Зокрема, Чеський національний банк у листопаді 2025 року придбав цифрові активи приблизно на $1 млн для експериментів із ринком.

Разом з тим, у квітні 2026 року, швейцарські банки UBS, PostFinance, Sygnum, Raiffeisen та ZKB оголосили про запуск тестового майданчика для стейблкоїна, прив'язаного до швейцарського франка.