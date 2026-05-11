Обсяг валютних інтервенцій НБУ за тиждень — $783 млн

За тиждень з 4 по 8 травня Національний банк України продав на міжбанку 783,6 млн дол, при цьому не купував валюту.

що на 5 млн дол більше, ніж минулого тижня. При цьому, за тиждень Нацбанк не купував долари.

З початку 2026 року Нацбанк жодного разу не купував валюту на міжбанку.

2 жовтня 2023 року Національний банк оголосив про перехід від режиму фіксованого курсу. Починаючи з 3 жовтня 2023 року, офіційний курс долара почав змінюватися - вперше з липня 2022 року.