Морпорти України демонструють відновлення: перевалка зросла майже на 36%

У квітні 2026 року морські порти України перевалили 8,2 млн тонн вантажів, що на 35,8% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє Адміністрація морських портів України, передає Укрінформ.

"Це відбулося попри суттєве збільшення атак на портову інфраструктуру. Інтенсивність атак дронами зростає: лише у квітні зафіксовано понад 500 БпЛА на логістичну інфраструктуру. Фактично порти зазнавали обстрілів через день", - акцентували у відомстві.

В АМПУ зазначили, що попри безпекові ризики та регулярні обстріли, портовики забезпечили безперервність роботи галузі та виконання зовнішньоторговельних контрактів.

Загалом, у січні-квітні 2026 року морські порти України забезпечили перевалку 29,5 млн тонн вантажів, що перевищує показник аналогічного періоду 2025-го.

Основу вантажопотоку традиційно сформували зернові - 16 млн т, що на 7% більше, ніж торік.