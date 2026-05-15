Фінансові новини
- |
- 15.05.26
- |
- 19:47
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Морпорти України демонструють відновлення: перевалка зросла майже на 36%
17:35 15.05.2026 |
У квітні 2026 року морські порти України перевалили 8,2 млн тонн вантажів, що на 35,8% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Про це повідомляє Адміністрація морських портів України, передає Укрінформ.
"Це відбулося попри суттєве збільшення атак на портову інфраструктуру. Інтенсивність атак дронами зростає: лише у квітні зафіксовано понад 500 БпЛА на логістичну інфраструктуру. Фактично порти зазнавали обстрілів через день", - акцентували у відомстві.
В АМПУ зазначили, що попри безпекові ризики та регулярні обстріли, портовики забезпечили безперервність роботи галузі та виконання зовнішньоторговельних контрактів.
Загалом, у січні-квітні 2026 року морські порти України забезпечили перевалку 29,5 млн тонн вантажів, що перевищує показник аналогічного періоду 2025-го.
Основу вантажопотоку традиційно сформували зернові - 16 млн т, що на 7% більше, ніж торік.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Греція заявила про неприйнятність поширення війни РФ проти України на Середземномор’я
|США навчають військових дроновій війні, спираючись на досвід України — Гегсет
|Множинне громадянство: Україна тепер має відповідні домовленості з 33 країнами
|Федоров і Пісторіус дали старт новій ініціативі Brave Germany
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ТПП України та Сербська ТПП запрошують на спільний бізнес-форум
У РУБРИЦІ
|Морпорти України демонструють відновлення: перевалка зросла майже на 36%
|Що відбувається з кредитами в Україні — пояснення Нацбанку
|Ще мінус 10 копійок: що з цінами на дизель 15 травня
|Більше половини азартного бізнесу в Україні працює нелегально – дослідження
Частка нелегального сегмента грального ринку України у 2026 році зросла з 52,1% до 56,7%, про це свідчать результати другого дослідження, проведеного міжнародною компанією Kantar у березні-травні 2026 року, які представив президент Асоціації українських операторів грального бізнесу (АУОГБ) Олександр Когут.
|У «Дії» запустили оформлення електронної картки платника податків
|Київ запросив у держави ₴15 млрд на посилення енергостійкості
Бізнес
|Флагманські Model S і X йдуть у минуле: Tesla переключається на роботів Optimus
|Європейські автовиробники домагаються послаблення екологічних норм – ЗМІ
|У Android 17 відкриття TikTok і Instagram вимагатиме паузи
|У Meta спалахнув протест через моніторинг дій співробітників на ПК
|Google і SpaceX розглядають запуск дата-центрів безпосередньо на орбіті Землі — WSJ
|Sony вдосконалила кишеньковий кондиціонер — більше холоду в компактному форматі
|Google презентувала Gemini Intelligence — ШІ-інструмент для автоматизації в Android